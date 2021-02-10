Анонс Realme 4K Smart TV Stick: первая и доступная альтернатива Chromecast с Google TV

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Realme выпустила стик на платформе Google TV

Когда речь заходит о Google TV, то есть два варианта начать пользоваться им. Первый — приобрести Chromecast с ключом Google TV, а второй — купить новый телевизор со встроенной платформой. Realme решила упростить эту задачу и предложила еще один вариант для подключения — Realme 4K Smart TV Stick.

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Новинка выполнена в форм-факторе флешки, внутри которой скрывается чип с четырьмя ядрами ARM Cortex-A35 и видеоускоритель с двумя ядрами. Предложили 2 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной. Перед выходом Realme 4K Smart TV Stick в сети активно распространялись слухи, что приставка предложит 16 Гб постоянной памяти и тем самым заткнет за пояс Chromecast с 8 Гб ПЗУ. Но, увы, продукт от Realme также получил накопитель на 8 Гб.

Устройство предлагает поддержку HDR10 + и может транслировать 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду. В активе гаджета Bluetooth 5.0 и HDMI 2.1, пульт дистанционного управления с выделенными кнопками для активации голосового помощника Google Assistant и быстрого доступа к Netflix, YouTube, YouTube Music и Amazon Prime Video.

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Купить Realme 4K Smart TV Stick можно только в Индии и запросили за него $53.

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Источник: xataka