Представлена Realme UI 3.0 на базе Android 12: чище, организованнее, быстрее и плавнее
Realme стремится быть в авангарде тех, кто первым предложит фирменный интерфейс на новой версии Android
Realme решила не отставать от своего старшего брата Oppo и сегодня анонсировала свою фирменную оболочку Realme UI 3.0, слоган которой «безупречное развлечение». Главная ее фишка в том, что базируется она на Android 12. Влияние двенадцатой итерации зеленого робота прослеживается в ряде решений в области конфиденциальности и безопасности, а также настройках цветовой темы. Оболочка стала дружелюбнее, логичнее и понятнее.
При создании Realme UI 3.0 акцент сделали на логично организованном дизайне и визуальной плавности, а также энергоэффективности. Компания особо подчеркнула, что движок анимации теперь на 12% меньше требует энергии, на 30% меньше потребляет памяти и быстродействие увеличилось на 13%. В числе новшеств отмечается запуск приложений с применением интеллектуальных алгоритмов планирования ресурсов, анимированные эмодзи Omoji, переработанные иконки, усовершенствовали всплывающие окна (Floating Window 2.0) и функция Always on Display получила ряд инструментов по кастомизации.
Бета-тестирование Realme UI 3.0 на базе Android 12 стартует в этом месяце и первым устройством кто ее получит, станет realme GT. Ожидается, что выход стабильной сборки произойдет через 2-3 месяца.
График развертывания Realme UI 3.0:
Октябрь
- Realme GT
Декабрь
- Realme GT Master Edition
- Realme GT Neo 2
- Realme X7 Max
- Realme 8 Pro
I квартал 2022 года:
- Realme X7 Pro
- Realme X50 Pro
- Realme Narzo 50A
- Realme Narzo 30
- Realme 8
- Realme 8i
- Realme 7 Pro
- Realme C25
- Realme C25s
2 квартал 2022 года:
- Realme X7
- Realme X3
- Realme 8s
- Realme X3 SuperZoom
- Realme 8 5G
- Realme Narzo 30 Pro
- Realme Narzo 30 5G
Приведенный выше график обновления до Realme UI 3.0 под управлением Android 12 предназначен для раннего доступа и актуален для рынка Индии. Это означает, что не все пользователи перечисленных моделей смартфонов получат программное обеспечение одновременно, о чем следует помнить.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: indiatoday
Комментарии