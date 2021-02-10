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Представлена Realme UI 3.0 на базе Android 12: чище, организованнее, быстрее и плавнее

13.10.2021 590 0

Realme стремится быть в авангарде тех, кто первым предложит фирменный интерфейс на новой версии Android

Realme решила не отставать от своего старшего брата Oppo и сегодня анонсировала свою фирменную оболочку Realme UI 3.0, слоган которой «безупречное развлечение». Главная ее фишка в том, что базируется она на Android 12. Влияние двенадцатой итерации зеленого робота прослеживается в ряде решений в области конфиденциальности и безопасности, а также настройках цветовой темы. Оболочка стала дружелюбнее, логичнее и понятнее.

 

Представлена Realme UI 3.0 на базе Android 12: чище, организованнее, быстрее и плавнее – фото 1


При создании Realme UI 3.0 акцент сделали на логично организованном дизайне и визуальной плавности, а также энергоэффективности. Компания особо подчеркнула, что движок анимации теперь на 12% меньше требует энергии, на 30% меньше потребляет памяти и быстродействие увеличилось на 13%. В числе новшеств отмечается запуск приложений с применением интеллектуальных алгоритмов планирования ресурсов, анимированные эмодзи Omoji, переработанные иконки, усовершенствовали всплывающие окна (Floating Window 2.0) и функция Always on Display получила ряд инструментов по кастомизации.

 

Представлена Realme UI 3.0 на базе Android 12: чище, организованнее, быстрее и плавнее – фото 2


Бета-тестирование Realme UI 3.0 на базе Android 12 стартует в этом месяце и первым устройством кто ее получит, станет realme GT. Ожидается, что выход стабильной сборки произойдет через 2-3 месяца.


График развертывания Realme UI 3.0:


Октябрь

  • Realme GT

 

Декабрь

 

Представлена Realme UI 3.0 на базе Android 12: чище, организованнее, быстрее и плавнее – фото 3

 

I квартал 2022 года:

  • Realme X7 Pro
  • Realme X50 Pro
  • Realme Narzo 50A
  • Realme Narzo 30
  • Realme 8
  • Realme 8i
  • Realme 7 Pro
  • Realme C25
  • Realme C25s

 

2 квартал 2022 года:

  • Realme X7
  • Realme X3
  • Realme 8s
  • Realme X3 SuperZoom
  • Realme 8 5G
  • Realme Narzo 30 Pro
  • Realme Narzo 30 5G

 

Представлена Realme UI 3.0 на базе Android 12: чище, организованнее, быстрее и плавнее – фото 4

 

Приведенный выше график обновления до Realme UI 3.0 под управлением Android 12 предназначен для раннего доступа и актуален для рынка Индии. Это означает, что не все пользователи перечисленных моделей смартфонов получат программное обеспечение одновременно, о чем следует помнить.

 

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Источник: indiatoday

Realme UI 3.0 Android 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.10.2021

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Представлена Realme UI 3.0 на базе Android 12: чище, организованнее, быстрее и плавнее