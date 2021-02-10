Представлена Realme UI 3.0 на базе Android 12: чище, организованнее, быстрее и плавнее

590

Realme стре мится быть в авангарде тех, кто первым предложит фирменный интерфейс на новой версии Android

Realme решила не отставать от своего старшего брата Oppo и сегодня анонсировала свою фирменную оболочку Realme UI 3.0, слоган которой «безупречное развлечение». Главная ее фишка в том, что базируется она на Android 12. Влияние двенадцатой итерации зеленого робота прослеживается в ряде решений в области конфиденциальности и безопасности, а также настройках цветовой темы. Оболочка стала дружелюбнее, логичнее и понятнее.









При создании Realme UI 3.0 акцент сделали на логично организованном дизайне и визуальной плавности, а также энергоэффективности. Компания особо подчеркнула, что движок анимации теперь на 12% меньше требует энергии, на 30% меньше потребляет памяти и быстродействие увеличилось на 13%. В числе новшеств отмечается запуск приложений с применением интеллектуальных алгоритмов планирования ресурсов, анимированные эмодзи Omoji, переработанные иконки, усовершенствовали всплывающие окна (Floating Window 2.0) и функция Always on Display получила ряд инструментов по кастомизации.









Бета-тестирование Realme UI 3.0 на базе Android 12 стартует в этом месяце и первым устройством кто ее получит, станет realme GT. Ожидается, что выход стабильной сборки произойдет через 2-3 месяца.





График развертывания Realme UI 3.0:





Октябрь

Realme GT

Декабрь

Realme GT Master Edition

Realme GT Neo 2

Realme X7 Max

Realme 8 Pro

I квартал 2022 года:

Realme X7 Pro

Realme X50 Pro

Realme Narzo 50A

Realme Narzo 30

Realme 8

Realme 8i

Realme 7 Pro

Realme C25

Realme C25s

2 квартал 2022 года:

Realme X7

Realme X3

Realme 8s

Realme X3 SuperZoom

Realme 8 5G

Realme Narzo 30 Pro

Realme Narzo 30 5G

Приведенный выше график обновления до Realme UI 3.0 под управлением Android 12 предназначен для раннего доступа и актуален для рынка Индии. Это означает, что не все пользователи перечисленных моделей смартфонов получат программное обеспечение одновременно, о чем следует помнить.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿



Источник: indiatoday