Realme назвала сроки выхода смартфона с 125-ваттной зарядкой

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Только в следующем году и никакой конкретики по части того, что это будет за смартфон

Еще в прошлом году Realme оказалась в когорте тех брендов большой семьи BBK, кто представил технологию быстрой зарядки, шагнувшую за пределы 100 Вт. Компания анонсировала технологию UltraDART мощностью 125 Вт. Прошло больше года, но Realme так и не выпустила ни одного устройства с ее поддержкой. В апреле пошли слухи, что до конца года такой смартфон появится, но до сегодняшнего дня этот прогноз не сбылся.

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И вот новое предсказание. Но на этот раз никто не обещает анонс смартфона с поддержкой 125-ваттной зарядки в этом году и информация носит характер официальной. А все потому что озвучил ее вице-президент Realme и глава индийского подразделения компании Мадхав Шет. По его словам, в следующем году Realme выпустит коммерческий вариант смартфона с 125-ваттной зарядкой.

Когда состоится премьера новинки и частью какой линейки она станет, топ-менеджер озвучивать не стал. Среди прочего он также пообещал, что в линейке realme GT в будущем появится ультрапремиальный флагман. Что это будет за модель и будет ли у нее зарядка мощностью 125 Вт, он конкретизировать не стал.

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Напомним, что технология Realme UltraDART была представлена в июле прошлого года. Как уже было сказано, ее мощность составляет 125 Вт и на зарядку батарейки емкостью 4000 мАч понадобится всего 20 минут. Трех минут достаточно, чтобы ресурс аккумулятора восполнился на треть. Естественно, что компания обещает, что внедрила все необходимые механизмы и алгоритмы, обеспечивающие высокий уровень безопасности.

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Источник: gizmochina