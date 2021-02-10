Анонс Realme GT 2 и Realme GT 2 Pro: топовые, но еще не премиум

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Сегодня в Китае показали realme GT 2 и Realme GT 2 Pro. Но перед тем как представить новинки компания похвасталась собственными достижениями за прошлый год и рассказала о целях на 2022 год. По ее данным, в 2021 году она поставила на рынок 60 млн смартфонов, заняв шестую строчку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 21 стране компания входит в топ-5 компаний по продажам мобильных устройств, и она стала самым быстрорастущим брендом в сегменте 5G-смартфонов.









В 2022 году Realme планирует нарастить поставки смартфонов на 50%, достигнув отметки в 90 млн отгруженных трубок. А еще она намерена все больше инвестировать средств в исследования и разработки, чтобы улучшить пользовательский опыт и предложить новации.





Внешне Realme GT 2 и Realme GT 2 Pro схожи, а также в них видна преемственность с моделями компании 2021 года. А вот по «железу» есть различия. Отличаются новинки дисплеями, аппаратными платформами, объемом постоянной памяти и камерами. Все прочие параметры идентичны.





Говоря о дизайне новинок компания много внимания уделила вопросу охраны окружающей природной среды. Если быть точным, то речь идет о биологическом материале, который использовался при изготовлении тыльной панели в белой и зеленой расцветках.





На то, чтобы создать «бумажное» сырье, компании понадобился один год и более 1000 часов различных опытов. Помогать создавать материал помогала компания United Materials и декларируется снижение выброса углерода на 63% по сравнению с традиционными материалами. Обе новинки доступны в четырех цветах: черный, зеленый, синий и белый.









Realme GT 2 Pro получился относительно небольшим: 163,2х74,7х8,18 мм при весе 189 грамм («бумажное» эко-покрытие в белой и зеленой расцветке) и 199 грамм (стекло, цвета синий и черный).





В Realme GT 2 Pro стоит 6,7-дюймовый прямой AMOLED-дисплей разрешением 3216х1440 пикселей. Его особенность — адаптивная частота обновления, способная падать до 1 Гц благодаря технологии LTPO 2.0. Пиковая яркость составила 1400 нит, частота отклика тача 1000 Гц, есть 100% DCI-P3, плотность пикселей составила 525ppi и частоту обновления «выкрутили» до 120 Гц. Экран защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass Victus.









Realme GT 2 получил AMOLED-экран Е4 диагональю 6,62 дюйма разрешением FullHD+. Частота обновления составила 120 Гц, отклика сенсора 720 Гц и прикрывает дисплей стекло Gorilla Glass пятого поколения.





Сердцем Realme GT 2 Pro стал топовый Snapdragon 8 Gen 1 и это третий по счету смартфон с новой системой на чипе. А вот Realme GT 2 чуть проще: в нем установили Snapdragon 888. Что роднит оба процессора — они склонны к перегреву. Для того, чтобы противостоять «болезни» внутри Realme GT 2 Pro установили систему охлаждения Diamond Ice Core Plus площадью 4129 мм², которая состоит из нержавеющей стали, медного композитного материала и специального геля. Заявлено, что площадь, с которой отводится тепло, составила 36 761 мм². Для охлаждения Realme GT 2 также предложили систему охлаждения, но она чуть проще и меньше.









Покупатели смогут выбрать одну из трех модификаций Realme GT 2: 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб. А вот Realme GT 2 Pro дополнительно получил версию с 12/512 Гб памяти. Это первый аппарат компании, получивший флеш-накопитель емкостью 512 Гб.





Внутри Realme GT 2 и Realme GT 2 Pro стоит аккумулятор емкостью 5000 мАч. Смартфоны поддерживают быструю проводную 65-ваттную зарядку (до 100% за 33 минуты), а вот беспроводной зарядки тут нет.









Основной датчик в Realme GT 2 Pro и Realme GT 1 на 50 Мп со светосилой f/1.8. Это сенсор Sony IMX766 с системой оптической стабилизации изображения. Предложили в качестве второго датчика микроскоп на 2 Мп. Получили оба смартфона и третий модуль — ультраширик, но у каждого свой. Так, в «прошке» матрица разрешением 50 Мп Samsung JN1, и она выделяется тем, что угол обзора тут составил 150 градусов. В Realme GT 2 предложили широкоугольный сенсор на 8 Мп с углом обзора 119 градусов.





Для селфи в Realme GT 2 Pro установили 32 Мп сенсор Sony IMX615 с диафрагмой f/2.4, а в базовой версии модуль на 16 Мп. В обеих смартфонах предложили порт USB Type-C, парочку динамиков с Dolby Dolby, слот для двух nanoSIM, поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, аудиокодеков SBC, AAC, APTX, APTX HD, LDAC, LHDC Bluetooth, NFC (в «прошке» он продвинутый) и GPS. Работают Realme GT 2 и Realme GT 2 Pro под управлением операционной сиcтемы Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.









В Китае смартфоны поступят в продажу 7 января и цены такие:

Realme GT 2 : 8/128 Гб — $409, 8/256 Гб — $440 и 12/256 Гб — $488;

Realme GT 2 Pro: 8/128 Гб — $614, 8/256 Гб — $661, 12/256 Гб — $708 и 12/512 Гб — $787.

Технические характеристики Realme GT 2 Технические характеристики RealmeGT 2 Pro Процессор Snapdragon 888 (5 нм), Octa-core (1x2.84 ГГц Cortex-X1, 3x2,4 ГГц Cortex-A78, 4x1,8 Cortex-A55), Adreno 660 Snapdragon 8 Gen 1 (4 нм), Octa-core (1x3,0 ГГц Cortex-X2, 3x2,5 ГГц Cortex-A710, 4x1,79 Cortex-A510), Adreno 730 Операционная система Android 12, оболочка Realme UI 3.0 Память 8/12 Гб LPDDR5 128/256 Гб UFS 3.1, нет слота для карт памяти 8/12 Гб LPDDR5 128/256/512 Гб UFS 3.1, нет слота для карт памяти Дисплей 6,62", 20:9, 2400 х 1080 точек, 120 Гц, тач-сенсор 720 Гц, 1300 нит (пик), 100% DCI-P3, AMOLED E4, стекло Corning Gorilla Glass 5 6,7", 20:9, 3216 х 1440 точек, AMOLED, 525 ppi, 120 Гц, 10 бит, LTPO 2.0, тач-сенсор 1000 Гц, 1400 нит (пик), 100% DCI-P3, JNCD 0,5, HDR10+, стекло Corning Gorilla Glass Victus Аккумулятор 5000 мАч, проводная зарядка 65 Вт Основная камера · 50 Мп, Sony IMX 766, f/1.8, 24мм (широкоугольная), 1/1.56", PDAF, OIS 8 Мп, f/2.3, 119° (ультраширокоугольная), · 2 Мп, f/2.4, (микроскоп) 50 Мп, Sony IMX 766, f/1.8, 24мм (широкоугольная), 1/1.56", PDAF, OIS 50 Мп, Samsung JN1, f/2.2, 150° (ультраширокоугольная), 2 Мп, f/2.4, (микроскоп) Фронтальная камера 16 Мп (Sony IMX471), f/2.5 32 Мп Сеть и передача данных GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, NFC, USB Type-C Датчики сканер отпечатка пальца (под экраном), акселерометр, гироскоп, приближения, компас Звук два стереодинамика, Dolby Dolby Материалы стекло (Gorilla Glass Victus или Gorilla Glass 5), алюминий (каркас), есть версии с эко-материалом Габариты, вес 162,9х75,8х8,6 мм, вес 194,5 грамма (эко-покрытие), 199,7 грамм (стекло) 163,2х74,7х8,18 мм, вес 189 грамма (эко-покрытие), 199 грамм (стекло) Цвета черный, белый, синий, зеленый Цена 8/128 Гб — $409 8/256 Гб — $440 12/256 Гб — $488 8/128 Гб — $614 8/256 Гб — $661 12/256 Гб — $708 12/512 Гб — $787

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Источник: realme﻿﻿