Анонс Realme Narzo 50 5G и Realme Narzo 50 Pro 5G

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Недорогие 5G-смартфоны

Realme продолжает расширять модельный ряд устройств и сегодня в Индии представила серию Narzo 50 5G. Помимо центральной модели линейки представили еще и Real

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Realme Narzo 50 5G обладает IPS-панелью и ее диагональ составила 6,6 дюйма, разрешение 2400х1080 точек и частота обновления 90 Гц. Под капотом установили чип Dimensity 810, 4/6 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой Dart.

Смартфон предлагает боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт microSD до 1 ТБ, фирменную оболочку Realme UI 3.0 на базе Android 12, селфи-модуль на 8-мегапикселей и основную камеру с двумя датчиками 48 Мп + 2 Мп.

Realme Narzo 50 Pro 5G предлагает 90-герцовый 6,4-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Dimensity 920, батарейку на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили систему из трех сенсоров 48 Мп + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп (макросъемка).

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Realme Narzo 50 5G предлагают в трех модификациях с 4/64 Гб, 4/128 Гб и 6/128 Гб по цене $206, $219 и $232 соответственно. Realme Narzo 50 Pro 5G в базовой версии предлагает 6/128 Гб и запросили за него $284, а топовый вариант стоит $310 и у него 8/128 Гб памяти.

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Источник: 91mobiles