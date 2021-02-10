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Объявлено время мировой премьеры Realme GT Neo 3

17.05.2022 646 0

В июне Realme GT Neo 3 появится на большом количестве рынков

Если для Apple, Samsung и Xiaomi главными продуктами являются флагманы, то Realme больше сфокусирована в среднебюджетном сегменте и тут ее успехи бесспорны. Весьма достойным вышел Realme GT Neo 2 и вышедший в этом году realme GT Neo 3 стал достойным наследником, где все работает шустро, дисплей и камера не ущербные.

 

Изначально смартфон продавался исключительно на рынке Китая, а в конце прошлого месяца вышел в Индии. К сожалению, ценник за пределами домашнего рынка оказался весьма высоким и аппарат уже не выглядит таким уж привлекательным решением. Остается надежда, что на других рынках за Realme GT Neo 3 будут предлагать по более приятной цене.

 

Объявлено время мировой премьеры Realme GT Neo 3 – фото 1

 

Об этом мы сможет судить уже в июне. В официальном магазине Realme на AliExpress появился баннер, который указывает на то, что в июне состоится мировая премьера Realme GT Neo 3. Это означает, что в первый летний месяц начнутся продажи глобальной версии смартфона.

 

Напомним, что мы уже успели познакомиться с Realme GT Neo 3 и выпустили обзор, в котором высказали свое мнение о нем, рассказали о всех преимуществах и недостатках смартфона, а также сравнили его с предшественником и еще одной моделью от Realme. Если по каким-то-причинам вы пропустили обзор, то вам сюда.

 

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Источник: aliexpress

Realme GT Neo 3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.05.2022

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Объявлено время мировой премьеры Realme GT Neo 3