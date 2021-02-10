Появились характеристики Realme V21 5G

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Смартфон начального уровня с приличной автономностью

Realme продолжает экспансию на рынок смартфонов и готовит к анонсу очередную новинку. Ею станет модель с индексом RMX3610, которая была найдена на просторах сертификационного ведомства TENAA. По данным сетевых источников, на рынок новинка выйдет как Realme V21 5G.

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По данным регулятора, Realme V21 5G обладает 6,5-дюймовым экраном разрешением 1600х720 точек, фронтальную камеру на 5-мегапикселей и два датчика на тыльной стороне разрешением 13 Мп и 0,3 Мп. В основе смартфона будет лежать неизвестной модели восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц.

Realme V21 5G предложит 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 256 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 4890 мАч и систему разблокировки по лицу. Судя по всему, это будет бюджетка, которая даже не получит сканер отпечатков пальцев и быструю зарядку. Весит она 184 грамма и ее габариты составили 164,4х75,1х8,1 мм.

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Выпустит вскоре компания и Realme V23i, который будет обладать Dimensity 700, 8 Гб оперативки, 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+, батареей на 5000 мАч, 8 Мп фронталкой и двойной тыльной камерой 13 Мп + 2 Мп, а также флеш-памятью до 256 Гб.

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Источник: gizmochina