Анонс Realme Narzo 50: Realme 8i ты ли это?

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Realme идут по пути Huawei и Xiaomi с ребрендингом

В семействе Narzo пополнение. Сегодня представили Realme Narzo 50, который получил немало сходных с Realme 8i черт, но при этом предлагает более мощную быструю зарядку.

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Realme Narzo 50 укомплектовали 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Здесь же предложили вырез под фронтальную камеру на 16-мегапикселей. Экран может переключаться между 30 Гц и 120 Гц в зависимости от поставленной задачи, а также поддерживает частоту отклика тача 240 Гц.

Под капотом Realme Narzo 50 установили чип Helio G96, работающий в тандеме с 4/6 Гб оперативной памяти. В активе смартфона флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм разъем для наушников, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Для основной камеры выбрали ансамбль из трех датчиков, где главный на 50 Мп и ему ассистируют две «заглушки» по 2 Мп каждая.

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Поставляется Realme Narzo 50 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11. На выбор предложили две расцветки: черную и синюю. За базовую версию с 4/64 Гб памяти запросили $173, а приобретение варианта с 6/128 Гб памяти обойдется в $205. Старт продаж в Индии намечен на 3 марта.

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Источник: gsmarena