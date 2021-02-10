Realme GT Neo 3 замечен в TENAA. Сюрприз с чипом и быстрой зарядкой

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Новый процессор Dimensity 8100 и зарядка на 150 Вт

Прошло совсем немного времени, как @OnLeaks показал рендер Realme GT Neo 3 и за дело предсказаний относительно этого смартфона взялся другой не менее известный инсайдер Digital Chat Station. К его прогнозу стоит отнестись предельно внимательно, ведь он редко ошибается и в его основу положены данные, найденные на просторах сертификационного центра TENAA.

Из интересного отметим два момента. Во-первых, процедуру сертификации прошли две модели Realme GT Neo 3, отличающиеся емкостью аккумулятора и мощностью быстрой зарядки. Так, одна версия предложит батарейку на 4500 мАч и быструю зарядку мощностью 150 Вт, а вторая 5000 мАч и 80 Вт соответственно.

Другой немаловажный момент — аппаратная платформа realme GT Neo 3. Вчера прозвучало предсказание, что новинка удостоится чипсета Snapdragon 888 и этот факт разочаровал многих. Мощности у него с избытком, но за это приходится расплачиваться перегревом. Но Digital Chat Station уверяет, что все будет куда интереснее. Realme GT Neo 3 должен предложить Dimensity 8100, анонс которого ждем 1 марта.

Сообщается, что смартфон получил 10-битную AMOLED-панель диагональю 6,7 дюйма разрешением 2412х1080 точек и частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной. Разрешение фронтальной камеры Realme GT Neo 3 составит 16 Мп и для основной камеры приготовили ансамбль из трех датчиков 50 Мп (Sony IMX766, OIS) + 8 Мп + 2 Мп, который нам знаком по Realme 9 Pro+. Упоминается порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

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Источник: weibo