Анонс Realme X7 и Realme X7 Pro: средний класс с флагманскими чертами

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Представили Realme X7 и Realme X7 Pro: авангард в битве с субфлагманами Redmi





Серия Realme X — эталонные продукты для компании. Это отнюдь не уровень «дешево и сердито», здесь стараются использовать крутую начинку, но без попыток перейти территорию субфлагманов или устройств среднего уровня по цене. Сегодня состоялась премьера Realme X7 и Realme X7 Pro, где решили сыграть с пользователем в «лотерею», предложив чипы серии Dimensity от MediaTek.

С новыми смартфонами компания сделала ставку не только на тайваньские 5G-процессоры, но и на AMOLED-дисплеи, быструю 65-ваттную зарядку и четверную основную камеру с главным датчиком на 64-мегапикселя.

В плане дизайна Realme X7 и Realme X7 Pro ничем особенным не выделяются и являются типичными представителями современной когорты смартфонов, где фронталки врезают в область дисплея, а датчики основной камеры оформляют в прямоугольный блок. А одна из версий оформлена в «Honor стайл» с большой надписью на «спинке» с предложением рискнуть прыгнуть.

Realme X7 построен на базе 7-нанометрового чипа Dimensity 800U и это первое устройство с ним на борту. Оперативной памяти 6/8 Гб стандарта LPDDR4x, постоянной UFS 2.1 ﻿в обеих версиях 128 Гб и емкость аккумулятора составила 4300 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Смартфон получил AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+ и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц. На задней панели установили четверную камеру 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ширик, f/2.3) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

Прокаченность Realme X7 Pro проявляется в том, что тут предложили 120-герцовый AMOLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма пиковой яркостью 1200 нит и разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей). Предпочли и более мощный чипсет Dimensity 1000+, а также есть версия с 256 Гб постоянной памяти. Набор датчиков в основной камере выглядит так: 64 Мп (Sony IMX686, f/1.8) + 8 Мп (ширик, f/2.25) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Из-за более прожорливого экрана и мощного чипа емкость аккумулятора увеличили до 4500 мАч, не забыв о быстрой зарядке на 65 Вт (до 100% за 35 минут). А еще тут есть стереозвук благодаря поддержке Dolby Atmos, Wi-Fi 6 и чип NFC, тогда как базовая версия лишена этих преимуществ.

Оба дебютанта получили дисплейный сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, Hi-Res Audio, фирменную оболочку Realme UI на базе Android 10 и селфи-камеру на 32-мегапикселя. Realme X7 доступен к покупке с сегодняшнего дня по цене $264 и $351 за версии 6/128 Гб и 8/128 Гб соответственно. Realme X7 Pro появится на прилавках магазинов 7 сентября и порядок цен таков: 6/128 Гб — $322, 8/128 Гб — $351 и 6/256 Гб — $469.

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Источник: realme