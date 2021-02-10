Анонс Redmi 10 не за горами

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Redmi 10 начал получать сертификаты

Ранее Xiaomi провела большой и долгий ивент, где представила долгожданный Xiaomi Mi Mix 4, серию планшетов Xiaomi Mi Pad 5 и робопса Cyberdog. После презентации пошли разговоры, что ни одно из устройств не появится за пределами Китая. Но их появление в консоли Google Play указывает на то, что флагман и планшеты могут появиться на глобальном рынке.

Объективно, Xiaomi Mi Mix 4 смартфон нишевый и экспериментальный. Вряд ли найдется много тех, кто приобретет демо-версию, где еще обкатывается технология камеры под дисплеем. Тогда как будущий Redmi 10 продукт массовый и доступный, который вполне может стать заявкой стать хитом продаж.

Ранее благодаря ритейлеру в Сингапуре в сеть слили изображения и характеристики Redmi 10. Теперь информацию о смартфоне удалось обнаружить на сайте регулятора NBTC в Таиланде. Регулятор подтвердил название смартфона и планы компании по его выпуску. Ожидается, что первыми его смогут приобрести жители Индии и Таиланда.

Напомним, что по предварительной информации, Redmi 10 будет одним из доступных мобильников с 90-герцовым дисплеем и 50 Мп камерой. А еще он вполне может оказаться пионером на рынке с новейшим чипом Helio G88. Смартфону приписывают 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, четверную тыльную камеру с датчиками 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, батарейку на 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.

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Источник: gizchina