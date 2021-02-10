Глобальный запуск Xiaomi Mi Mix 4 и Xiaomi Mi Pad 5 стоит ждать

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Xiaomi Mi Mix 4 и Xiaomi Mi Pad 5 могут выйти за пределы Китая

Два дня назад прошла презентация Xiaomi Mi Mix 4 и семейства Xiaomi Mi Pad 5. Первый — топовый аппарат с подэкранной камерой. А другие дебютанты — серия планшетов, которые получились странными, но и интересными. Сам ивент был ориентирован исключительно на рынок Китая и создавалось впечатление, что новинки могут стать историей исключительно для Поднебесной.

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Но сегодня появились основания говорить о том, что до глобального рынка Xiaomi Mi Mix 4 и Xiaomi Mi Pad 5 могут добраться. В частности, информация об устройствах была найдена в базе данных Console Google Play. Как известно, там появляются только те модели, которым уготована международная карьера и они поставляются с предустановленными Google Mobile Services. О том, что Mi Pad 5 в своей младшей версии может выйти за пределы Китая мы слышали и ранее, и очень похоже, что это предсказание сбудется.

Когда может состояться глобальный релиз новинок, точной информации нет. Можно лишь предположить, что планшет дебютирует уже в сентябре, а вот с анонсом Xiaomi Mi Mix 4 компания может не спешить. Если экспериментальный мобильник действительно доберется до глобального рынка.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 4 обладает чипсетом Snapdragon 888+, батарейкой емкостью 4500 мАч, AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой под экраном на 20 Мп, тройной тыльной камерой 108 Мп + 8 Мп + 13 Мп, модулем NFC и MIUI 12.5 на базе Android 11.

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На глобальный рынок Xiaomi Mi Pad 5 может прийти с 11-дюймовым экраном разрешением 2560х1600 пикселей, чипсетом Snapdragon 860, 6 Гб оперативки LPDDR4X, флеш-памятью 128/256 Гб UFS 3.1, аккумуляторной батареей емкостью 8720 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт, четырьмя динамиками и основной камерой на 13 Мп.

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Источник: gizmochina