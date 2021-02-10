Xiaomi Mi Mix 4 не пригоден для качественных селфи. И компания это знает

1093

Вице-президент Xiaomi прямо заявил, что Mi Mix 4 не подойдет для поклонников селфи

Два дня назад состоялась премьера диковинного Xiaomi Mi Mix 4. С технической точки зрения главной изюминкой смартфона стала камера под дисплеем. Надо отдать должное Xiaomi, на презентации глава компании не стал утверждать, что селфи, созданные на такую камеру будут непревзойденного качества. Он знал, что их решение несовершенно.

Первые обзоры Xiaomi Mi Mix 4 четко дали понять, что в своем нынешнем исполнении подэкранная фронталка не готова состязаться с традиционными аналогами. Ряд обзорщиков предложили не питать иллюзий насчет качества фото, выполненных на такой модуль. Решение с камерой под экраном подойдет лишь тем, кто редко создает селфи и кому основательно надоели вырезы в экранах.

То, что в Xiaomi Mi Mix 4, прежде всего, ставку сделали на то, чтобы сделать ее максимально невидимой, подтвердил ее вице-президент и глава Redmi Лю Вейбинг. Он заявил, что тем, у кого нет высоких требований к качеству селфи и необходим эффект полноэкранности, можно рекомендовать Xiaomi Mi Mix 4. Если качество фоточек в приоритете, то лучше приобрести смартфон с фронталкой в традиционном исполнении.

А еще топ-менеджер Xiaomi задел Samsung с ее Galaxy Z Fold 3. Как уже известно, корейцы не особо утруждали себя тем, чтобы сделать камеру под экраном действительно невидимой. Она хорошо заметна и ее не сложно обнаружить даже тогда, когда смартфон выключен. По словам Лю Вейбинга, «если область с фронталкой хорошо видна, то лучше уже «вырыть яму» для нее.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: mydrivers