Анонс Redmi 10 Prime: еще больше автономности

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Все тот же Redmi 10, но с большей батарейкой и без NFC

В прошлом месяце состоялась мировая премьера Redmi 10, а сегодня Xiaomi сделала реверанс в сторону поклонников в Индии, выпустив Redmi 10 Prime. Это версия Redmi 10, которой прокачали емкость аккумулятора и в плане автономности работы Prime должен демонстрировать внушительные результаты.

Как и глобальный вариант, Redmi 10 Prime предлагает процессор Helio G88, 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камеру на 8-мегапикселей, 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Руководит работой гаджета фирменная оболочка MIUI 12.5 на основе Android 11.

Redmi 10 Prime удостоился четырехкомпонентной основной камеры, где солирует датчик на 50-мегапикселей, а в помощь ему даны сенсоры на 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Как уже говорилось, ключевая фишка новинка батарейка емкостью 6000 мАч, тогда как у Redmi 10 источник питания на 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, но в комплекте идет зарядник на 22,5 Вт. Еще одно изменение — отсутствие модуля NFC.

Продажи Redmi 10 Prime стартуют 7 сентября и версию с 4/64 Гб оценили в $171, а за вариант с 6/128 Гб просят $198.

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Представила компания в Индии и наушники Redmi Earbuds 3 Pro, которые получили чипсет Qualcomm, защиту от брызг IPX4 и поддержку кодека APTX. Каждый из наушников оснастили батарейкой на 43 мАч, а зарядный чехол вместил аккумулятор емкостью 600 мАч. Время автономной работы вместе с применением зарядного чехла должно составлять до 30 часов воспроизведения музыки. Цена на Redmi Earbuds 3 Pro составила $41.

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Источник: androidauthority