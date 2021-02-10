Анонс Redmi 10: а вот и самый бюджетный смартфон Xiaomi. Крутой?

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Xiaomi усиливает натиск на рынок, попутно избавляясь от имиджа производителя бюджетных моделей. Но не все еще потеряно, главные массовые и доступные смартфоны серии «просто Redmi» по-прежнему в игре. Знакомьтесь, Redmi 10. Компания продолжает уверенно делать бюджетки, без резких эволюций, чуть-чуть подтягивая на уровень выше какие-то параметры.

Redmi 10 смотрится адекватно сегодняшним реалиям и редкая «птица» на рынке смартфонов предлагает такой же набор качеств. Экран здесь разрешением FullHD+ (2400х1080 точек), внешность актуальная, автономность приличная, платформа предлагает производительность за свой прайс и камера с 50 Мп датчиком. И для Xiaomi стало хорошей традицией предлагать NFC, Redmi 10 не исключение.

Кандидат для народа по-прежнему оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, но теперь частоту обновления «выкрутили» до 90 Гц и вместо убого каплевидного выреза пришло круглое отверстие, все по-взрослому. А еще сама панель адаптивная и подстраивает частоту обновления исходя из того контента, который отображается на ней (45/60/90 Гц). Прикрывает экран стекло Gorilla Glass 3. Оперативной памяти в смартфоне 4/6 Гб и постоянной 64/128 Гб.

Одно из новшеств в сравнении с предшественником — чипсет Helio G88, который обещает «впечатляющие мобильные приключения» и Redmi 10 первый смартфон с ним на борту. Это однокристальная система с 8 ядрами, где 6 ядер Cortex-A55 и парочка Cortex-A75 с пиковой частотой 2,0 ГГц. Графическая подсистема представлена Mali-G52 MC2.

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В теории Helio G88 не должен дать высокую производительность. Реальность подтверждает это, и она такова, что при выполнении обычных задач чип чувствует себя уверенно. Но процессор все же не игровой, есть провисания по производительности под нагрузкой и играть в ряд игр точно не получится на лучших настройках графики. Подробнее — в нашем обзоре, который планируем выпустить уже сегодня.

Емкость батарейки Redmi 10 — солидная, 5000 мАч. Смартфона должно хватать на полтора-два дня активной работы. Высадить батарейку менее чем за стуки можно, но только если не выпускать смартфон из рук, нагружая его серьезными задачами. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 18 Вт и в наши дни это нормально, не более. Компания вполне могла пойти на увеличение мощности, ведь положить в коробку адаптер на 22,5 Вт она смогла.

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Фронталка в Redmi 10 разрешением 8-мегапикселей, а на задней панели предложили набор из 4-х датчиков. По сравнению с предшественником, самым заметным изменением стала установка в качестве главного сенсора на 50 Мп (Samsung S5KJN1, f/1.5), вместо 13 Мп в Redmi 9. Предложили также ширик на 8 Мп и парочку 2 Мп модулей для макросъемки и анализа глубины. Поставляется Redmi 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.5 на базе Android 11, имеется ИК-порт, 3,5 мм разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка Bluetooth 5.1, слот два двух симок и отдельный лоток для карты microSD.

В Малайзии за версию с 4/64 Гб запросили $179, вариант с 4/128 Гб обойдется в $199 и модификация с 6/128 Гб — $219. Продажи стартуют с 20 августа.

По сочетанию цены и возможностей Redmi 10 хорошее предложение, не омраченное какими-то откровенно слабыми местами. Но это при взгляде на характеристики, реальная эксплуатация может внести коррективы в общее впечатление от смартфона.

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Источник: ﻿mi.com﻿