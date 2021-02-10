Dimensity 1100/1200 рулит. Snapdragon 778G не в любимчиках у фанатов Xiaomi

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Опрос показал, что поклонники Xiaomi более лояльны к устройствам на Dimensity 1100/1200, чем с Snapdragon 778G

Отношение к процессорам MediaTek меняется. Если ранее чипы этого производителя нередко ассоциировались с глючными бюджетными смартфонами из Китая, то теперь они все чаще ложатся в основу добротных устройств, которые по своей производительности не уступают «одноклассникам» c SoC Qualcomm. Смартфоностроители все охотнее приобретают системы на чипы Dimensity, что позволяет тайваньскому чипмейкеру вот уже год быть компанией номер один в нише мобильных чипов.

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В пользу того, что имидж MediaTek меняется и меняется в лучшую сторону, говорят последние результаты опроса, который был организован вчера главой Redmi и вице-президентом Xiaomi Лю Вейбингом. Он предложил пользователям высказаться, какой из чипов предпочтительнее: Snapdragon 778G или Dimensity 1100/1200.

Не знаю на какой результат рассчитывал топ-менеджер компании, но народные симпатии оказались на стороне процессоров от MediaTek. Чуть более 7 тысяч респондентов проголосовали в пользу Dimensity 1100/Dimensity 1200, тогда как в пользу чипа Snapdragon 778G высказались чуть менее 5 тысяч участников опроса.

Интересно, что на данный момент в модельном ряду Xiaomi нет ни одной модели, которая обладает чипом Snapdragon 778G. Сам опрос проводится в разгар слухов, что скоро состоится премьера Xiaomi CC 11 и еще одной версии Xiaomi Mi 11 Lite, которые получат чипсет Snapdragon 778G. Возможно, компания хотела получить подтверждение, что даст пользователям то, что они хотят, чтобы, кивая на результаты опроса сказать, «мы выпустили смартфоны, которые ждали вы».

Не исключено, что мнение пользователей стало сюрпризом для самой компании и ей теперь придется искать аргументы в пользу установки чипсета от Qualcomm.

С другой стороны, силы не равны и по своей производительности тот же Dimensity 1200 сравним с Snapdragon 870 и логичнее было сравнивать эти чипы. А так Snapdragon 778G уже изначально оказался в невыгодном положении.

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Источник: mydrivers