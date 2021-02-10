Анонс Redmi AirDots 3 Pro: народные наушники с шумодавом

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Компания представила обновление хита продаж Redmi AirDots 3

Сегодня помимо презентации Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro компания презентовала TWS-наушники Redmi AirDots 3 Pro. Это улучшенный вариант Redmi AirDots 3, ключевыми фишками которого стала система активного шумоподавления и поддержка беспроводной зарядки. Официальные продажи наушников стартуют с 11 июня и оценили их в $55, но первые покупатели смогут отхватить их со скидкой за $47.

Внутри Redmi AirDots 3 Pro установили 9-миллиметровые драйверы и эффективность работы шумодава составляет до 35 дБ. Интересно, что гарнитуру можно подключить к двум смартфонам одновременно, переключаясь между сопряженными устройствами.

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К числу достоинств Redmi AirDots 3 Pro стоит отнести и низкий уровень задержки сигнала — 69 мс. Наушники получили поддержку Bluetooth 5.2, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless и Dolby Atmos. Идут они в комплекте с зарядным кейсом, который оснастили порт USB Type-C для проводной зарядки и при желании его можно зарядить по беспроводу. Одного заряда Redmi AirDots 3 Pro хватает на 6 часов работы и при помощи зарядного футляра автономность можно довести до 28 часов.

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Источник: gizmochina