Быть номером один на рынке смартфонов — задача Xiaomi

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То, что не удалось Huawei, хочет осуществить Xiaomi. Она готовится взойти на Олимп рынка смартфонов в 2023 году

Ситуация на рынке для Xiaomi создалась благоприятная. Huawei выбыла из гонки за мировое господство на рынке смартфонов и компания воспользовалась ситуацией, чтобы нарастить продажи и занять высвободившуюся третью строчку в мировом рейтинге. А тут еще и США вынуждены были расписаться в проигрыше и неправомерности устроенных гонений.

Имидж компании вырос и естественно, что она окрылена успехами и готова к новым свершениям. И планы у нее весьма амбициозные. На днях, выступая на одном из тренингов в Китае, глава Redmi и вице-президент Xiaomi заявил о том, что он надеется на то, что компания станет номером один на рынке смартфонов. Да, в планах обойти не только Apple, но и Samsung. А произойти это может уже в 2023 году. Аналогичные цели перед компанией ставит и ее глава Лэй Цзюнь.

Лю Вейбинг заявил, что сейчас Xiaomi прочно удерживает третью строчку рейтинга крупнейших производителей в мире. Но уже по итогам второго квартала нынешнего года высока вероятность потеснить Apple и стать второй в мире.

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По итогам первого квартала нынешнего года лидерство сохраняет за собой Samsung, которая контролирует 22% рынка мобильных устройств. На втором месте Apple с долей 15% и третьей стала Xiaomi — 14%. Китайской компании удалось стать лидером по темпам роста — годовой прирост 62%.

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Источник: mydrivers