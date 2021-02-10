Анонс Redmi K50 и Redmi K50 Pro: народные флагманы с Dimensity и камерой с оптическим стабом

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Сегодня в Китае Xiaomi представила Redmi K50 и Redmi K50 Pro, которые присоединились к Redmi K50 Gaming Edition и сформировали линейку Redmi K50. С точки зрения дизайна обе новинки не отличить, а вот начинка у них разнится. Но дуэт создавали с желанием соблюсти баланс характеристик и цены.

Оба смартфона с обеих сторон прикрыты стеклом и на выбор четыре расцветки: черная, серебристая, синяя и зеленая. По части дисплеев компания не стала разделять Redmi K50 и Redmi K50 Pro. Оба предлагают AMOLED‑панель Е4 диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3200х1440 точек.

Redmi K50 взял титул первого с Dimensity 8100, а Redmi K50 Pro — второй с Dimensity 9000. Для поклонников цифр на презентации было сказано, что по итогам теста в AnTuTu модель с Dimensity 8100 набирает 850 тысяч, а с Dimensity 9000 — перешагнула отметку в 1 млн «попугаев». Компания уверяет, что топовый чипсет от MediaTek без проблем держит 59 кадров в секунду в течение длительного игрового процесса в Genshin Impact.

Как и подобает флагманским устройствам, новинки получили оперативную память LPDDR5 и постоянную UFS 3.1, а также систему жидкостного охлаждения для отвода тепла на площади 3950 мм². Питает Redmi K50 батарея емкостью 5500 мАч и предложили быструю зарядку на 67 Вт (до 100% за 48 минут). Redmi K50 Pro удостоился аккумулятора на 5000 мАч, но мощность быстрой зарядки увеличили до 120 Вт и на полную «дозаправку» уйдет 19 минут.

Оба смартфона оснащены двойными стереодинамиками, боковым дактилоскопическим датчиком, линейными вибромотрами, NFC, ИК-портом, фронталкой на 20 Мп, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а руководит их работой ОС Android 12 с надстройкой MIUI 13. По части камер Redmi K50 и Redmi K50 Pro не впечатляют, но при этом компания расщедрилась на систему оптической стабилизации изображения. Оба смартфона получили тройную камеру, где есть ширик Sony IMX 355 на 8 Мп и 2 Мп сенсор для макросъемки. Но вот главный датчик отличается в Redmi K50 он 48-мегапиксельный, а Redmi K50 Pro получил сенсор на 108 Мп.

Redmi K50 предлагают в трех модификациях: 8/128 Гб — $378, 8/256 Гб — $409 и 12/256 Гб — $441. Redmi K50 Pro также получит аналогичные версии, но будет еще топовая с 12/512 Гб памяти по цене $630. Базовая модификация с 8/128 Гб оценена в $472, а за варианты с 8/256 Гб и 12/256 Гб просят $520 и $630 соответственно. Продажи новинок в Китае стартуют 22 марта.

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Источник: mydrivers