Анонс Redmi Note 12R с процессором Snapdragon 4 Gen 2 за $140

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Неплохой смартфон, но их и так было много похожих

Недавно анонсированный чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 наконец-то установили первый смартфон. Им стал Redmi Note 12R, представленный сегодня в Китае. Помимо нового чипсета и некоторых незначительных отличий в камерах, Redmi Note 12R почти полностью идентичен характеристикам модели Redmi Note 12.

Смартфон получил 6,79-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В вырезе экрана располагается 5-мегапиксельная передняя камера. На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера (f/1.8) и 2-мегапиксельный макромодуль.

Redmi Note 12R поставляется с 4/6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. Устройство также оснащено батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой уже совсем не быстрой на сегодняшний день зарядки мощностью 18 Вт.

Телефон доступен в трех цветах: Midnight Black, Time Blue и Sky Fantasy.

Цены на момент выхода в Китае:

4/128 ГБ - $140

6/128 ГБ - $150

8/128 ГБ - $205

8/256 ГБ - $250

Младшие версии выглядят жизнеспособными, а старшая уже конкурирует с тем же Redmi Note 12, а это уже совсем другой уровень.

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Источник:﻿xiaomiui