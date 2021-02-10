Анонс Redmi Note 12T Pro: глоток свежего воздуха для поклонников IPS экранов

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Возможно последний представитель среднего класса с IPS экраном

Недавние утечки утверждали, что Redmi готовится к выпуску нового смартфона в Китае, который станет преемником прошлогоднего Redmi Note 11T Pro. Сегодня бренд официально подтвердил предстоящий запуск Redmi Note 12T Pro. Кроме того компания поделилась несколькими изображениями, чтобы показать его дизайн и основные характеристики.

Первое на что обращаешь внимание это то, что Redmi Note 12T Pro будет оборудован ЖК-панелью с частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 20,5:9. Экран плоский, как и у предшественника, имеет не очень узкие рамки и подбородок. К сожалению это особенность технологии и любящие IPS экраны должны с этим мириться.

Особое внимание уделяют именно безопасности дисплея для глаз, поэтому насколько качественная матрица здесь установлена. Относительно дизайна корпуса и камер особо заморачиваться не стали, он ничем не отличается от братьев по линейке.

Также сообщается, что устройство работает на свежем чипсете Dimensity 8200-Ultra. Он не очень отличается от прошлогоднего Dimensity 8100, но в результате повышенных частот имеет несколько большую производительность. Камеры очень посредственные: 64-Мп главный модуль без OIS, 8-Мп ширик и 2-Мп затычка.

Предполагается, что упомянутое устройство может также дебютировать на рынке под названием Redmi K60i. Note 12T Pro на базе Dimensity 8200-Ultra будет оснащен до 12/512 ГБ памяти и MIUI 14 на базе Android 13. Емкость аккумулятора точно неизвестна, но, скорее всего, это будет 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Другие детали смартфона, к сожалению, пока неизвестны.

На сегодняшний день не так много смартфонов выпускается с IPS экранами и это, возможно, один из последних представителей вымирающего вида. Поэтому для фанатов этой технологии нужно обратить особое внимание на это устройство, уже через год их может просто не быть в принципе.

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Источник: gizmochina