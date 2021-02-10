Анонс Redmi Smart Band Pro и Redmi Watch 2 Lite

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Компания озвучила все характеристики, а вот объявление ценников приберегает до старта продаж

Redmi Smart Band Pro и Redmi Watch 2 Lite выходят на глобальный рынок. Компания не стала устраивать помпезную презентацию, а по-тихому добавила страницы с продуктами на глобальной версии своего сайта.

Redmi Smart Band Pro — это фитнес-браслет, который отличается от Xiaomi Mi Smart Band 6 большим дисплеем, более продолжительным временем работы и продвинутыми возможностями в части отслеживания физической активности. Гаджет предлагает 1,47-дюймовый AMOLED-экран разрешением 368х194 точки, плотность пикселей 282ppi и пиковая яркость составила 450 нит.

Внутри Redmi Smart Band Pro установлен аккумулятор емкостью 200 мАч с автономностью 14 дней при обычном режиме эксплуатации и 20 дней — в энергосберегающем. Заявлена поддержка более 110 режимов тренировки, среди которых 15 профессиональных. Гаджет готов стуками напролет мерить уровень стресса и частоту сердечного ритма, сосчитает уровень кислорода в крови, поможет заняться дыхательной гимнастикой и оценит общий уровень активности.

Redmi Smart Band Pro получил герметичное исполнение (5ATM) и магнитную зарядку. Когда компания планирует начать продажи смарт-браслета и сколько за него будут просить, информации нет.

Redmi Watch 2 Lite являются продолжением Redmi Watch или Xiaomi Mi Watch Lite, а также упрощенным вариантом Redmi Watch 2. В арсенале смарт-часов 1,55-дюймовая TFT‑панель с разрешением 360х320 точек. Часы не боятся воды (5АТМ) и способны отслеживать 110 видов физической активности, среди которых 17 — профессиональные режимы. Питает гаджет аккумулятор емкостью 262 мАч для 10 дней работы в обычном режиме, и они проживут до 5 дней при интенсивном использовании.

Носимый гаджет предлагает размеры 41,2х35,3х10,7 мм при весе 35 грамм. Как и большинство современных смарт-часов, Redmi Watch 2 Lite готовы измерить уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений, сосчитают сожженные калории и пройденное расстояние, а также расскажут о качестве сна. Есть GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Baidou, Bluetooth 5.0, водозащита 5АТМ и возможность управлять плеером на смартфоне. Ценник на смарт-часы не объявлен.

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Источник: xiaomi