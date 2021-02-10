Анонс смарт-часов Redmi Watch 2: доступно и функционально

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И с адекватным соотношением цены и качества

Сегодня помимо смартфонов серии Redmi Note 11 компания Xiaomi представила умные часы Redmi Watch 2. Новинка стала преемником первых смарт-часов суббренда Xiaomi, и производитель вновь постарался запросить адекватный ценник. Оценили носимый гаджет в $62, но на старте продаж его можно будет урвать за $55. Сами продажи стартуют 1 ноября.

Как и предшественник, Redmi Watch 2 является замаскированным под смарт-часы фитнес-браслетом. Выполнен он из поликарбоната и габариты корпуса составили 39,1х34,4х9,98 мм при весе с ремешком всего 31 грамм. Смарт-часы получили герметичное исполнение (5АТМ). На передней панели установили 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 360х320 пикселей.

Оснастили Redmi Watch 2 чипом Apollo 3.5, GPS и NFC, а также заявлена поддержка 117 спортивных режимов и более 100 циферблатов. Автономность работы на одном заряде составит до 12 дней благодаря аккумулятору емкостью 225 мАч.

Совместимы смарт-часы со смартфонами на базе Android 5.0 и новее, а также iOS 10.0 и выше версии. Они обладают всеми необходимыми датчиками, такими как оптический датчик частоты сердечных сокращений, датчик SpO2 для контроля уровня кислорода в крови, акселерометр, гироскоп и датчик внешней освещенности для автоматической яркости.

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Источник: mydrivers