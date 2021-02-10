Анонс Samsung Galaxy A03 Core: много компромиссов и только для фанатов Samsung

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Смартфон начального уровня, где придется мириться с целым рядом слабых сторон

Упрощение и приближение к народу линейки Galaxy A привело к тому, что в нее попали как бюджетники, так и модели классом выше. В нижнем сегменте ODM-модели, созданные сторонними компаниями по заказу Samsung. Именно таковым стал Galaxy A03 Core, который был представлен сегодня.

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Характеристики у него простые, что называется «на потребу массовому пользователю». Samsung Galaxy A03 Core получил 6,5-дюймовый ЖК-экран разрешением HD+, фронтальную камеру на 5-мегапикселей и восьмиядерный чип, который выдает пиковую частоту 1,6 ГГц. Модель процессора компания не указывает, но профильные источники говорят о том, что это UNISOC SC9863A.

Смартфон укомплектовали 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт и одиночной основной камерой на 8-мегапикселей. Габариты корпуса Galaxy A03 Core составили 164,2х75,9х9,1 мм, есть поддержка двух симок и карт microSD.

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На данный момент компания ограничилась публикацией характеристик смартфона на своем официальном сайте, а вот когда он появится в продаже, в каких странах и по какой цене, она озвучивать не стала.

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Источник: gsmarena