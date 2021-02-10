Samsung опубликовала график обновления устройств до One UI 4.0 на базе Android 12

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Список предварительный и актуальный для рынка Южной Кореи

Samsung последовательно развивает собственную оболочку One UI и сейчас она готовит к выходу ее четвертую итерацию. Базироваться она будет на Android 12 и сейчас компания проводит ее бета-тест для своих актуальных флагманов. Но фанатам Samsung куда интереснее узнать, когда же One UI 4.0 в своей финальной версии доберется до смартфонов и планшетов.

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В своем приложении Samsung Members компания опубликовала дорожную карту выпуска обновлений до One UI 4.0 на базе Android 12 для своих устройств. Правда, актуален он для рынка Южной Кореи. Но, как правило, компания начинает развертывать обновление на различных рынках в одно время. Впоследствии Samsung удалила график выхода апдейта, что может означать, что она может внести в него изменения.

В любом случае интересно узнать предварительные планы компании по приходу One UI 4.0 на свои гаджеты. Предсказуемо первыми финальный апдейт получат флагманы серии Galaxy S21 и произойдет это в ноябре нынешнего года. В декабре One UI 4.0 доберется до устройств линеек Galaxy S10, Galaxy Note 10, смартфонов Galaxy Z Fold 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy A52s 5G, Galaxy A42 5G и Quantum 2.

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Основная же масса устройств Samsung могут рассчитывать на получение One UI 4.0 в следующем году. Развертывание обновления будет происходить поэтапно и завершится в июле 2022 года. При этом стоит обратить внимание, что в список не вошли модели серии Galaxy F, доступные на рынке Индии, а из семейства Galaxy M в перечень попал только Galaxy M12. Для глобального рынка список моделей будет шире и компания может немного сдвинуть сроки выхода апдейта.

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Источник: xda developers