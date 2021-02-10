Изображения Samsung Galaxy A33: без резких движений по части дизайна

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«Лицо» от Galaxy A32, а «спинка» от Galaxy A52

В январе нынешнего года в ассортименте устройств среднего класса Samsung появилась модель Galaxy A32, которая по части характеристик мало чем отличалась от предшественника, все изменения можно назвать такими, что дались малой кровью. Срок пребывания Galaxy A32 на рынке подходит к концу и ему на смену идет Galaxy A33.

Известный поставщик рендеров еще не представленных устройств @OnLeaks показал, как будет выглядеть Galaxy A33. Никаких кардинальных преображений по сравнению с предшественником не произойдет. Разве что датчики основной камеры теперь получили отдельную площадку, плавно переходящую в «спинку» смартфона. Похоже, что тыльная крышка выполнена из Glasstic с глянцевым напылением.

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Galaxy A33 получит Infinity-U дисплей диагональю 6,4 дюйма и разрешением FullHD+. Матрица Super AMOLED и это позволило встроить сюда сканер отпечатков пальцев. На правой боковой грани находится качелька регулировки громкости и кнопка включения/выключения. На противоположной стороне должны предложить слот двух симок и ожидаем увидеть отдельный слот для карт microSD. На нижнем торце находится порт USB Type-C, микрофон и динамик. А вот 3,5 мм разъем для наушников исчез. Похоже, что Galaxy A33 станет последователем моды на ампутацию аудиоджека для наушников.

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Источник указывает на то, что габариты смартфона составят 159,7х74х8,1 мм и он получит минимум четыре расцветки: черная, белая, голубая и оранжевая. Анонс Galaxy A33 ждут в январе следующего года.

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Источник: 91mobiles