Анонс Samsung Galaxy Fold 5: тоньше, мощнее и без щели. Неужели теперь идеально?

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Качественная работа над ошибками без революций и неожиданностей

Компания Samsung только что представила пятое поколение своего раскладывающегося суперфлагмана Galaxy Z Fold 5. Революционных изменений мы с вами не увидели, но есть приятные моменты, которые значительно улучшат восприятие и удобство пользования этим устройством.

Главным элементом любого складывающегося смартфона является основной дисплей. Samsung Galaxy Fold 5 имеет Dynamic AMOLED 2X с динамической частотой развертки 1-120 Гц и поддержкой HDR10+. Экран имеет диагональ 7,6" и разрешение 1812 x 2176 пикселей. На нем установлена подэкранная 4 МП камера нового поколения, которая почти незаметна на экране.

В сложенном состоянии перед нами предстает еще один дисплей с диагональю 6,2", разрешением 904 x 2316 пикселей и частотой 48-120 Гц. Здесь селфи камера уже лучшего качества 10 МП, но расположена она в традиционном отверстии по центру.

Одной из особенностей новинки, которую рекламировали задолго до выхода смартфона, стал новый шарнир. Компания сделала примыкание почти идеальным и между половинками теперь нет щели. Также новый механизм позволяет фиксировать смартфон в любом положении и использовать новые сценарии благодаря этому.

В сложенном состоянии толщина составляет 13,4 мм, а в разложенном – 6,1 мм. Благодаря новому шарниру удалось значительно снизить толщину аппарата по сравнению с Galaxy Fold 4, а именно на 2,4 мм в сложенном и 0,2 мм разложенном виде.

Набор камер полностью перекатывался от предшественника: 50 Мп основной сенсор с оптической стабилизацией, 12 Мп ультраширокоугольный модуль и 10 Мп модуль с 3x приближением. Конечно, новый процессор и алгоритмы могут немного добавить шарма фотографиям, но на значительное улучшение рассчитывать не следует.

Процессор здесь уникален, как и у всей линейки S23 - Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Это мощное и энергоэффективное решение, обеспечившее качественную и бесперебойную работу устройства на годы вперед. Аккумулятор и батарея также остались без изменений.

Емкость аккумулятора составляет 4400 мАч с проводной зарядкой 25 Вт и беспроводной на 15 Вт. На фоне соперников скорость зарядки вызывает маленький позор, но для корейцев надежность и сохранность на первом месте.

Также флагман имеет стереодинамики, NFC, Samsung DeX, боковой сканер отпечатков пальцев, умный стилус с Bluetooth и защиту от воды класса IPX8. Кстати, стилус тоже изменили, он стал меньше и теперь с новым чехлом он почти не выпирает и почти не отличается по габаритам от обычной защиты.

Цены на новинку немаленькие, но это суперфлагман и такое положение дел уже никого не удивляет.

12/256ГБ - $1800,

12/512ГБ - $1920

12/1ТВ - $2160

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Источник: Samsung