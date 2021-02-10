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Samsung Galaxy M52 в целом получился интересным предложением, но на фоне предшественника одно серьезное упрощение — аккумулятор меньшей емкости

Формально анонс Samsung Galaxy M52 назначен на 28 сентября, но это не помешало появиться страничке со смартфоном на сайте компании в ряде европейских стран. Samsung не стала приберегать характеристики до релиза, чего не скажешь о цене, ее озвучивать не стали.

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Аппаратной основой Galaxy M52 выступил неизвестной модели восьмиядерный чипсет с пиковой частотой 2,4 ГГц. Целый ряд источников уверенно говорят о том, что это Snapdragon 778G. Смартфон предлагает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и селфи-камеру на 32-мегапикселя.

Получил Samsung Galaxy M52 тройную тыльную камеру с датчиками 64 Мп + 12 Мп (ширик) + 5 Мп (макросенсор). На передней панели расположился 120-герцовый Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма и разрешением FullHD+ (2400х1080 точек).

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Имеется порт USB Type-C, быстрая зарядка мощностью 25 Вт, NFC и Bluetooth 5.0. А вот 3,5 мм разъема нет. Габариты новинки составили 164,2х76,4х7,4 мм и на боковой грани установили сканер отпечатков пальцев. Руководит работой новинки фирменная оболочка One UI 3.0 на основе Android 11.

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Источник: hdblog