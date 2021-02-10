Прошел слух, что Samsung Galaxy S22 Ultra = Galaxy Note

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Samsung Galaxy S22 Ultra предложит встроенный стилус

Истинные фанаты Samsung знают, что компания одна из немногих, кто продолжает верить в то, что стилус нужен и есть еще солидная армия тех, кому этот инструмент крайне необходим для работы со смартфоном. Почти десятилетие компания выпускала серию Galaxy Note, одной из фишек которой как раз и было электронное перо.

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Выпуск устройств этой серии поставили на паузу, но стилус никто не забыл. Его поддержку предложил Galaxy S21 Ultra и затем Galaxy Z Fold 3. Но вот беда, отсека для хранения стилуса они не получили и им приходится изощряться, чтобы не потерять его или покупать специальный чехол с отсеком для него. В Galaxy S22 Ultra эту проблему решат и сделают уже привычным способом — флагман получит отсек для него. Это будет своеобразной компенсацией для тех, кто скорбит по тому, что компания отказалась от выпуска обновления в серии Galaxy Note в этом году.

Чтобы реализовать задуманное, компании пришлось сделать флагман чуть более широким и изменить соотношение дисплея с 20:9 на 19,3:9. Несмотря на все маневры с отсеком для стилуса, инженеры нашли возможность установить внутри аккумулятор емкостью 5000 мАч, чтобы избежать даунгрейда по части автономности.

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Так это или нет, мы можем узнать раньше срока. По крайней мере сетевые источники активно разгоняют слух по сети, что представить семейство Galaxy S22 могут в декабре. Ждем больше подробностей о новинках, а также рендеры, которые покажут, какими будут внешне флагманы и как обыграют все элементы.

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Источник: weibo