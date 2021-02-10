Анонс Samsung Galaxy M54 – где-то добавили, где-то убрали

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﻿Samsung показала нового представителя "народной" серии М

Samsung без лишнего шума представила Galaxy M54 – еще одну "народную" модель бренда прототипом которой каждый год становится модель с таким же номером от А-серии. Смартфоны линейки М позиционируются как практичные, а не дизайнерские, решения с увеличенной автономностью и в этом году тенденция сохраняется.

Начнем с того, где добавили: Galaxy M54 поставляется с аккумулятором на 6000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 25 Вт. Гаджет получил более чем А54 6.7-дюймовый плоский дисплей с AMOLED-матрицей, разрешением FHD+, стеклом Gorilla Glass 5 и частотой обновления картинки 120 Гц.

Также увеличилось разрешение основного модуля и теперь составляет 108 Мп. Вряд ли это сделает фото лучше, но в некоторых сценариях может улучшить детализацию.

Теперь о том где порезали: разрешение ширика теперь не 12, а 8 Мп, а макро-сенсор стал 2-Мп вместо 5-Мп в A54. Сканер отпечатка переехал в кнопку питания, корпус лишился сертификации по стандарту IP 67, а самым удивительным стал отказ от стереодинамиков, теперь там моно звук! Материалы корпуса тоже немного упростили, теперь пластик и сзади и в рамках.

Все остальное осталось без изменений: процессор Exynos 1380 в паре с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и накопителем на 256 ГБ UFS 2.2, GPS, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. Из коробки в устройстве установлена операционная система Android 13 и One UI 5.1.

Цены и дата поступления в магазины пока неизвестны, но долго ждать не придется.

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Источник: sammobile