Анонс Samsung Galaxy S24 и S24+ – очень много ИИ, обновленный дисплей, плоские грани и возврат Exynos

238

Новая серия

Компания Samsung представила обновление своей флагманской линейки смартфонов – модели Galaxy S24 и Galaxy S24+. Хотя внешне они похожи на предыдущие Galaxy S23 и S23+, внутри скрывается множество нововведений.

Дизайн Galaxy S24 и S24+ стал еще более лаконичным благодаря плоским граням. Рамка выполнена из армированного алюминия, а экран защищает новое защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Несмотря на то, что размер корпуса фактически не изменился, диагонали экранов увеличились до 6,2 и 6,7 дюйма соответственно.

Дисплеи обеих моделей получили обновления. Теперь это Dynamic AMOLED 2X матрицы с яркостью 2600 нит и динамическим обновлением LTPO – от 1 до 120 Гц. Компания также улучшила отражение света на 75%, что положительно влияет на читабельность контента.

Внутри Galaxy S24 и S24+ скрывают новый процессор Exynos 2400 и графический чип Xclipse 940 на базе AMD RDNA 3. Также увеличен объем оперативной памяти до 12 ГБ у старшей модели, однако останутся 8 ГБ у младшей. Накопители составляют 128/256 ГБ и 256/512 ГБ соответственно. Относительно камер – здесь нас ожидает тройной модуль: 50+12+10 Мп, ƒ/1,8+ƒ/2,2+ƒ/2,4, 3х оптический зум.

Особое внимание при создании новых Galaxy компания Samsung уделила искусственному интеллекту. Благодаря фреймворку Galaxy AI, смартфоны получили функции автоматического перевода разговоров, улучшение качества фото, создание обоев и прочее – об этом мы напишем отдельно – потому что фишек слишком много. Часть возможностей ИИ будет доступна в Украине уже этим летом.

Из других важных новшеств стоит отметить улучшенные камеры с оптимизированным программным обеспечением, поддержку стандарта Wi-Fi 6e, стереодинамики с Dolby Atmos, а также увеличенные аккумуляторы емкостью 4000 и 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 45 Вт.

Итак, хотя с первого взгляда изменения в Galaxy S24 и S24+ не революционны, на самом деле Samsung усовершенствовала эти модели изнутри. Благодаря новым процессорам, AI-функциям и улучшенным камерам, пользователи получат действительно продвинутые флагманы с большим потенциалом.

Также одна из важных фишек нового смартфона – поддержка. 7 лет обновления системы, 7 лет патчей безопасности – актуальность смартфона увеличена почти вдвое по сравнению с прошлой моделью – до 2031 года.

Относительно цен – за базовую версию 37 999 грн за 8/128, однако! До 6 февраля – по предзаказу, вы можете получить за эти средства вариант 8/256 – просто предзаказывайте через сайт. S24+ – 46 999 грн за 12/256. Однако снова, предзаказом – можете получить 12/512 по такой цене!