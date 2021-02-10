Анонс Samsung ISOCELL JN1: 50 Мп в массы

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Samsung ISOCELL JN1 компактный датчик для смартфонов среднего уровня

Samsung представила 50-мегапиксельный датчик ISOCELL JN1, ставший первым в отрасли сенсором, где размер каждого пикселя равен 0,64 мкм. Как уверяет компания, ей удалось создать самый небольшой в мобильной индустрии датчик на 50 Мп, а маленький размер каждого пикселя не скажется негативно на качестве фоточек.

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Samsung ISOCELL JN1 использует технологию ISOCELL 2.0 с дополнительными улучшениями для повышения светочувствительности примерно на 16%. В условиях плохого внешнего освещения задействуется технология объединения 4 соседних пикселей Tetrapixel в один большой пиксель размером 1,28 мкм, что в 4 раза увеличивает светочувствительность для получения более ярких снимков разрешением 12,5 Мп.

Оптический формат Samsung ISOCELL JN1 составил 1/2,76ʺ и сенсор является одним из самых компактных в отрасли, позволяя избегать массивных выступов камер. Датчик совместим с прочими решениями размером 1/2,8ʺ, его можно ставить в селфи-камере, и он «дружит» со сверхширокоугольным датчиком, или телеобъективом.

Для расширенного динамического диапазона ISOCELL JN1 оснащен технологией Smart-ISO, которая изменяет коэффициент преобразования в зависимости от уровня освещения окружающей среды. А за быструю фокусировку отвечает функция Double Super PD. Датчик поддерживает запись видео 4K/60 кадров в секунду или 240 кадров в секунду с разрешением FHD.

Серийное производство Samsung ISOCELL JN1 уже стартовало и это может означать, что первые смартфоны с новым датчиком не заставят себя долго ждать.

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Источник: samsung