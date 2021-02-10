По части графики Exynos 2200 выглядит весьма достойно

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Тесты Exynos 2200 демонстрируют, что он обходит Apple A14 Bionic по части графической производительности

Летом прошлого года Samsung и AMD объявили о начале стратегического партнерства в области мобильных графических чипов, в частности об использовании архитектуры RDNA в чипах Exynos. В начале 2021 года Samsung подтвердила, что работы идут и успешно. А недавно AMD напомнила о совместной разработке двух компаний и заявила, что позже в этом году состоится анонс флагманского чипа нового поколения с графикой RDNA 2.

Ожидается, что новый видеоускоритель станет частью чипа Exynos 2200, который ляжет в основу флагманов серии Galaxy S22. По слухам, новинка будет изготовлена с применением 4-нанометрового техпроцесса LPE и по своей графической производительности обойдет чип Snapdragon SM8450 с графикой Adreno 730, который станет преемником Snapdagon 888 с графической подсистемой Adreno 660.

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Так это или нет, узнаем позже, но первые выводы уже можно сделать. Были обнародованы результаты теста Exynos 2200 в бенчмарке GFXBench, которые выглядят весьма оптимистично. По предварительным данным, новый процессор Samsung с графикой AMD обходит по части графической производительности Apple A14 Bionic. И если серийный чип предложит такую же мощность, то можно будет говорить, что у Samsung наконец-то получилось создать чипсет с достойной графической подсистемой, не уступающей конкурентам.

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Источник: sparrownews