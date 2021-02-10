Samsung показала растягивающийся дисплей на запястье

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И он умеет измерять частоту сердечных сокращений

Представьте себе тонкий браслет или нашивку на запястье с OLED-экраном, а не громоздкие смарт-часы. Создать такое устройство задумали инженеры Samsung, и сегодня они похвастались своими достижениями в этой области. Они показали «растягивающийся» экран для фитнеса.

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Исследователи из Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) разработали растягиваемый OLED-дисплей, который можно прикрепить к запястью, и он позволяет отслеживать физическую активность. В него встроен датчик частоты сердечных сокращений и получилось то, что Samsung называет «эластичным электронным форм-фактором кожи».

У инженеров получилась наклейка или пластырь на запястье, который помимо собственно OLED‑панели обладает модулем с электронными «мозгами». По заверениям создателей, экран можно «растянуть» на 30% без ущерба для его работоспособности. Тесты показали, что экран и сам датчик частоты сердечных сокращений исправно работают даже после 1000 циклов «растяжек».

Сам «пластырь» ощущается как часть кожного покрова, и он пригодится для отслеживания фаз сна, а также выведет необходимые параметры тренировок. По заверениям создателей, работать такой гаджет будет даже без синхронизации со смартфоном.

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Стоит понимать, что это только экспериментальная разработка, но компания стремится в будущем выпустить коммерческий вариант такого гаджета. Правда, сколько на это у них уйдет времени, неизвестно.

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Источник: androidauthority