Анонс семейства Honor Magic 3: выставка достижений после обретения независимости

986

Компания представила троицу флагманов с сервисами Google, мощной начинкой и с акцентом на камеры

Сегодня Honor наконец-то представила свою флагманскую серию Magic 3, и это первые топовые устройства авторства компании после обретения независимости от Huawei. Модельный ряд состоит из трех телефонов: Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+. Изначально они будут доступны только в Китае, а позже появятся и на глобальном рынке.

По сути Honor Magic 3 Pro стал центральной моделью линейки, а Magic 3 чуть упрощенной его версией и Plus — прокаченной. «Прошки» предлагают чип Snapdragon 888+ и защиту от пыли и влаги IP68, а Magic 3 получил Snapdragon 888 и класс защиты IP54. Чем еще отличаются все три новинки, так это набором датчиков в основной камере.

Проще модули достались базовой версии, и они представлены датчиками 50 Мп + 64 Мп (монохромная) + 13 Мп (ширик). Magic 3 Pro дополнительно к этим трем сенсорам удостоился телеобъектива на 64 Мп и ToF-камеры. Набор датчиков в Honor Magic 3 Pro+ включает в себя 50 Мп + 64 Мп (монохромная) + 64 Мп (перископ, оптический 3,5х, цифровой 100x) + 64 Мп (сверхширик) + ToF. В числе фишек камер дебютантов компания выделила поддержку кинематографического режима, позволяющего писать видео в высоком качестве.

Все прочие характеристики у новинок серии Honor Magic 3 идентичны. Их оснастили 10-битными изогнутыми OLED-дисплеями диагональю 6,76 дюйма разрешением 2772х1344 точки и частотой обновления 120 Гц. Имеется 8 Гб (12 Гб Plus-версия) оперативной памяти, 256 Гб постоянной (512 Гб в Pro+), аккумулятор на 4600 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой и беспроводной на 50 Вт, порт USB Type-C, стереодинамики с технологией объемного звучания DTS:Х, ОС Android 11 с оболочкой Magic UI 5, поддержка Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и 5G.

Honor Magic 3 с 8/256 Гб памяти будет продаваться за 899 евро ($1055), а Magic 3 Pro с такой же конфигурацией памяти оценен в 1099 евро ($1290). Honor Magic 3 Pro Plus с 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб памяти предлагают за 1499 евро ($1760).

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿﻿

Источник: honor