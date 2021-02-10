Анонс серии Oppo Reno7: стиль и разнообразие от Oppo

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Сегодня компания Oppo устроила презентацию, где представила несколько новинок, среди которых были наушники Enco и смарт-телевизор. Но звездой шоу стала линейка Oppo Reno7. В нее вошли три новых смартфона: Oppo Reno7, Oppo Reno7 Pro и Oppo Reno7 SE.

Серия Oppo Reno7 получила чуть обновленный дизайн основной камеры, но сохранила общий стиль с предшественниками. Задняя панель выполнена с применением «технологии литографии аэрокосмического уровня» с имитацией метеоритного дождя. Еще одна визуально отличительная черта — плоские грани а-ля iPhone. Все три новинки получили дисплейный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 4500 мАч, ОС Android 11 с оболочкой ColorOS 12 и оперативную память стандарта LPDDR4x.

Oppo Reno7





Смартфон оснастили чипсетом Snapdragon 778G, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128/256 Гб. На передней панели установили OLED-экран диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и селфи-камеру на 32 Мп (Sony IMX709, f/2.4). Для основной камеры приготовили сенсоры на 64 Мп (f/1.7) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макродатчик). Габариты корпуса Oppo Reno7 составили 156,8х72,1х7,59 мм при весе 185 грамм и внутри скрывается аккумулятор емкостью 4500 мАч. Порядок цен таков: 8/128 Гб — $422, 8/256 Гб — $469 и 12/256 Гб — $516.

Oppo Reno7 Pro





Это самая продвинутая модель серии и самая дорогостоящая. За сумму от $579 пользователь получит смартфон, обладающий 6,55-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, чипсетом Dimensity 1200 и аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт. Есть стереодинамики, линейный вибромотор, система жидкостного охлаждения, фронталка Sony IMX709 на 32 Мп и основная камера с главным датчиком Sony IMX766 на 50 Мп со светосилой f/1.8. Ассистируют ключевому модулю ширик на 8 Мп и парочка сенсоров по 2 Мп каждый.

Oppo Reno7 SE





В активе этого смартфона чипсет Dimensity 900, OLED-панель диагональю 6,43 дюйма с частотой обновления 90 Гц и тройная тыльная камера 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Оперативной памяти тут 8 Гб, постоянной 128/256 Гб, есть фронталка на 16 Мп (Sony IMX471) и батарейка емкостью 4500 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Модуля NFC тут нет, тогда как у других прочих моделей серии он имеется. На выбор две модификации с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене $344 и $375 соответственно.

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Источник: gizmochina