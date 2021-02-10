Анонс серии Samsung Galaxy S22 с графикой от AMD
Сегодня наконец-то состоялась премьера флагманской серии Samsung Galaxy S22. В очередной раз приходится констатировать, что сюрприз не случился — все характеристики новинок слили задолго до презентации. Утечки обязательная деталь появления заметных и значимых новинок. Поэтому сегодняшняя статья лишь повторение того, что было известно уже ранее.
Пожалуй, главных новшеств два. С уходом серии Galaxy Note продолжатель ее дела появляется в серии Galaxy S и таким ультимативным продуктом в этом году становится Galaxy S22 Ultra. От «ноутов» он вбирает в себя не только дизайн и возможности, но и специальное гнездо для хранения стилуса. А еще он отражает текущий уровень достижений смартфонного подразделения Samsung. В конце лета же теперь должны стабильно выходить складные устройства Galaxy Z, компания верит в то, что ниша гибких смартфонов будет только расти и для нее важно быть тут лидером.
Другим отличительным моментом семейства Galaxy S22 становится появление фирменного чипа Exynos 2200, который был официально представлен месяцем ранее. Внимание всей индустрии приковано к этому процессору. Многим хочется знать, как лихо будут процессорные ядра «ворочать» ресурсоемкие приложения и есть ли ощутимый прогресс по части графической производительности. Ждать осталось недолго.
Еще один позитивный момент, который может дать определенное преимущество семейству Galaxy S22 — пять лет поддержки. Отныне Samsung может перевести свои флагманы на поддержку по схеме 4+1, что означает гарантированное получение четырех крупных обновления и дополнительный год для патчей безопасности.
Samsung Galaxy S22
Это младшая и самая компактная модель серии, которая на этот раз лишилась такого откровенного налета удешевления как пластиковой «спинки». У Galaxy S22 все по-взрослому и предложили стекло с каркасом из алюминия. На передней панели установили 6,1-дюймовый Dynamic-AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, поддержка HDR10+ и 120 Гц. Панель предлагает динамическую частоту обновления, а защищает ее стекло Gorilla Glass Victus.
По традиции смартфон выходит в двух вариантах исполнения аппаратной платформы: Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1. Какой из чипов в итоге будет смотреться выигрышнее на фоне конкурента, пока загадка. По части оперативной и постоянной памяти никаких изменений у Galaxy S22 в сравнении с предшественником не произошло: 8 Гб оперативки и флеш-накопитель на 128/256 Гб. По-прежнему предлагают защиту от воды по классу IP68, дисплейный сканер отпечатков пальцев, фронталку на 10 Мп и модуль NFC. Слота для карт памяти в этом поколении флагманов Samsung нет. Как нет в комплекте зарядного устройства. Не стали наращивать и емкость аккумулятора, предложив батарейку на 3700 мАч и быструю проводную зарядку на 25 Вт.
Изменения по фоточасти не будут заметны по сравнению с предыдущими моделями. «Железо» оставили на том же уровне, все упираются в новый софт, алгоритмы обработки. Можно рассчитывать на плюс-минус те же впечатления, что от Galaxy S20 и Galaxy S21. Стоит ждать, что вырастет скорость фотографирования и детализация.
Основная камера оснащена тремя датчиками:
- 50 Мп (основной, 85°, f/1,8, 23 мм, 1/1,56", 1,0 мкм, OIS, 2PD);
- 12 Мп (ультраширик, 120°, f/2,2, 13 мм, 1/ 2,55", 1,4 мкм);
- 10 Мп (телефото, 36°, f/2,4, 69 мм, 1/3,94", 1,0 мкм, OIS).
Samsung Galaxy S22+
Здесь можно было смело скопировать все вышесказанное о Galaxy S22. Отличий минимум: дисплей, аккумулятор и скорость быстрой зарядки. Galaxy S22+ предлагает 6,6-дюймовый экран, где пиковую яркость увеличили до 1750 нит. Большому экрану и чуть большая батарейка полагается, тут она емкостью 4500 мАч, а заряжать ее по проводу можно на мощности 45 Вт.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Объективно в Galaxy S22 и Galaxy S22+ прослеживается сильная преемственность с предшественниками — как по части экстерьера, так и в плане начинки. Обошлись без революций и прорывов, спокойное развитие серии. В равной степени это можно сказать и о Galaxy S22 Ultra. Хотя появление стилуса в комплекте со смартфоном для фанатов линейки Galaxy Note покажется важным и ощутимым шагом вперед. А еще на стороне ультры дизайн все от той же безвременно ушедшей серии «ноутов».
Дисплей здесь диагональю 6,8 дюйма разрешением 3080х1080 точек и яркостью 1750 нит. Аппаратный платформы такие же, как и у младших моделей серии, но выбор по части оперативной и постоянной памяти побогаче: можно выбрать модификации с 12 Гб оперативки и 512 Гб встроенной.
Диспозиция по камерам такова:
- основной модуль на 108 Мп, f/1.8, OIS;
- ширик 12 Мп, f/2.2, 13 мм;
- телеобъектив 10 Мп, f/2.4, 69 мм, OIS;
- телеобъектив 10 Мп, f/4.9, 230 мм, OIS;
- фронталка 40 Мп, f/2.2, 25 мм.
Цены на Galaxy S22 и Galaxy S22+ сопоставимы с прошлогодними на серию Galaxy S21, а вот Ultra чуть прибавил в стоимости. Все характеристики и цены вы найдете в таблице ниже.
|
Технические характеристики
|
|
Samsung Galaxy S22
|
Samsung Galaxy S22+
|
Samsung Galaxy S22 Ultra
|
Материалы корпуса
|
алюминий, стекло
|
алюминий, стекло
|
нержавеющая сталь, Corning Gorilla Glass Victus
|
Размеры и вес
|
146 × 70,6 × 7,6 мм, 167 грамм
|
157,4 × 75,8 × 7,6 мм, 195 грамм
|
163,3 × 77,9 × 8,9 мм, 228 грамм
|
Операционная система
|
One UI 4.1, Android 12
|
Дисплей
|
6,1", FullHD+ (2340х1080), Dynamic AMOLED 2x, Always on Display, HDR10+, 120 Гц, 422 ppi, 1500 нит
|
6,6", FullHD+ (2340х1080), 19,5:9, Dynamic AMOLED 2x, Always On Display, HDR10+, 120 Гц, 390 ppi, 1750 нит
|
6,8", Quad HD+ (3080х1440), Dynamic AMOLED 2Х, 500 ppi, Always On Display, HDR10+, 120 Гц, 500 ppi, 1750 нит
|
Платформа
|
Exynos 2200, 4 нм
Snapdragon 8 Gen 1 (4 нм), Octa-core (1x3,0 ГГц Cortex-X2, 3x2,5 ГГц Cortex-A710, 4x1,79 Cortex-A510)
|
Оперативная память
|
8 Гб LPDDR5
|
8/12 Гб LPDDR5
|
Постоянная память
|
128/256 Гб UFS 3.1
|
128/256/512 Гб UFS 3.1
|
Беспроводные интерфейсы
|
Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, двухдиапазонный, Bluetooth 5.2, NFC, ANT+ LTE: Enhanced 4×4 MIMO, 5G
|
Навигация
|
GPS/Beidou/Galileo — двухдиапазонный GPS
|
Основная камера
|
— основная, 50 Мп, 1.0 мкм, f/1.8, 1/1.56 дюйма, 2PD, OIS
— широкоугольная, 12 Мп, 1.4 мкм, f/2.2
— телефото, 10 Мп, 1.0 мкм, f/2.4, OIS, PDAF, 1/3.94 дюйма, х3 оптический зум, х10 гибридный, х30 цифровой, запись видео 8К
|
- 108 Мп, 0.8 мкм, f/1.8, PDAF, OIS
— широкоугольная, 12 Мп, f/2.2, 1.4 мкм
— телефото, 10 Мп, OIS, f/2.4, 1.22 мкм, оптический зум x3,
— телефото, 10 Мп, OIS, f/4.9, 1.22мкм оптический зум х10, запись видео 8К
|
Фронтальная камера
|
10 Мп (f/2.2), 2PD, 1/3.4 дюйма, 1.22 мкм, автофокус
|
40 Мп
|
Аккумулятор
|
3700 мАч, проводная 25 Вт, беспроводная зарядка (15 Вт), реверсивная беспроводная зарядка (до 9 Вт) PD 3.0
|
4500 мАч, проводная зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка (15 Вт), реверсивная беспроводная зарядка (до 9 Вт) PD 3.0
|
5000 мАч, проводная зарядка 45 Вт (50% за 20 минут),
беспроводная зарядка (15 Вт), реверсивная беспроводная зарядка (до 9 Вт) PD 3.0
|
Степень защиты
|
IP68
|
Звук
|
два динамика, Dolby Atmos
|
Цвета
|
черный, белый, розовое золото, зеленый
|
черный, белый, розовое золото, зеленый
|
белый, черный, бордовый, зеленый
|
Цена
|
8/128 Гб — 849 евро, 79 990руб.
8/256 Гб — 899 евро, 84 990руб.
|
8/128 Гб — 1049 евро, 94 990руб.
8/256 Гб — 1099 евро, 99 990руб.
|
8/128 Гб — 1249 евро, $1200, 114 990руб.
12/256 — 1349 евро, $1300
12/512 Гб — 1449 евро, $1450, 134 990руб.
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