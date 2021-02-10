Анонс серии Samsung Galaxy S22 с графикой от AMD

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Сегодня наконец-то состоялась премьера флагманской серии Samsung Galaxy S22. В очередной раз приходится констатировать, что сюрприз не случился — все характеристики новинок слили задолго до презентации. Утечки обязательная деталь появления заметных и значимых новинок. Поэтому сегодняшняя статья лишь повторение того, что было известно уже ранее.

Пожалуй, главных новшеств два. С уходом серии Galaxy Note продолжатель ее дела появляется в серии Galaxy S и таким ультимативным продуктом в этом году становится Galaxy S22 Ultra. От «ноутов» он вбирает в себя не только дизайн и возможности, но и специальное гнездо для хранения стилуса. А еще он отражает текущий уровень достижений смартфонного подразделения Samsung. В конце лета же теперь должны стабильно выходить складные устройства Galaxy Z, компания верит в то, что ниша гибких смартфонов будет только расти и для нее важно быть тут лидером.

Другим отличительным моментом семейства Galaxy S22 становится появление фирменного чипа Exynos 2200, который был официально представлен месяцем ранее. Внимание всей индустрии приковано к этому процессору. Многим хочется знать, как лихо будут процессорные ядра «ворочать» ресурсоемкие приложения и есть ли ощутимый прогресс по части графической производительности. Ждать осталось недолго.

Еще один позитивный момент, который может дать определенное преимущество семейству Galaxy S22 — пять лет поддержки. Отныне Samsung может перевести свои флагманы на поддержку по схеме 4+1, что означает гарантированное получение четырех крупных обновления и дополнительный год для патчей безопасности.

Samsung Galaxy S22





Это младшая и самая компактная модель серии, которая на этот раз лишилась такого откровенного налета удешевления как пластиковой «спинки». У Galaxy S22 все по-взрослому и предложили стекло с каркасом из алюминия. На передней панели установили 6,1-дюймовый Dynamic-AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, поддержка HDR10+ и 120 Гц. Панель предлагает динамическую частоту обновления, а защищает ее стекло Gorilla Glass Victus.

По традиции смартфон выходит в двух вариантах исполнения аппаратной платформы: Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1. Какой из чипов в итоге будет смотреться выигрышнее на фоне конкурента, пока загадка. По части оперативной и постоянной памяти никаких изменений у Galaxy S22 в сравнении с предшественником не произошло: 8 Гб оперативки и флеш-накопитель на 128/256 Гб. По-прежнему предлагают защиту от воды по классу IP68, дисплейный сканер отпечатков пальцев, фронталку на 10 Мп и модуль NFC. Слота для карт памяти в этом поколении флагманов Samsung нет. Как нет в комплекте зарядного устройства. Не стали наращивать и емкость аккумулятора, предложив батарейку на 3700 мАч и быструю проводную зарядку на 25 Вт.

Изменения по фоточасти не будут заметны по сравнению с предыдущими моделями. «Железо» оставили на том же уровне, все упираются в новый софт, алгоритмы обработки. Можно рассчитывать на плюс-минус те же впечатления, что от Galaxy S20 и Galaxy S21. Стоит ждать, что вырастет скорость фотографирования и детализация.

Основная камера оснащена тремя датчиками:

50 Мп (основной, 85°, f/1,8, 23 мм, 1/1,56", 1,0 мкм, OIS, 2PD);

12 Мп (ультраширик, 120°, f/2,2, 13 мм, 1/ 2,55", 1,4 мкм);

10 Мп (телефото, 36°, f/2,4, 69 мм, 1/3,94", 1,0 мкм, OIS).

Samsung Galaxy S22+

Здесь можно было смело скопировать все вышесказанное о Galaxy S22. Отличий минимум: дисплей, аккумулятор и скорость быстрой зарядки. Galaxy S22+ предлагает 6,6-дюймовый экран, где пиковую яркость увеличили до 1750 нит. Большому экрану и чуть большая батарейка полагается, тут она емкостью 4500 мАч, а заряжать ее по проводу можно на мощности 45 Вт.

Samsung Galaxy S22 Ultra





Объективно в Galaxy S22 и Galaxy S22+ прослеживается сильная преемственность с предшественниками — как по части экстерьера, так и в плане начинки. Обошлись без революций и прорывов, спокойное развитие серии. В равной степени это можно сказать и о Galaxy S22 Ultra. Хотя появление стилуса в комплекте со смартфоном для фанатов линейки Galaxy Note покажется важным и ощутимым шагом вперед. А еще на стороне ультры дизайн все от той же безвременно ушедшей серии «ноутов».

Дисплей здесь диагональю 6,8 дюйма разрешением 3080х1080 точек и яркостью 1750 нит. Аппаратный платформы такие же, как и у младших моделей серии, но выбор по части оперативной и постоянной памяти побогаче: можно выбрать модификации с 12 Гб оперативки и 512 Гб встроенной.

Диспозиция по камерам такова:

основной модуль на 108 Мп, f/1.8, OIS;

ширик 12 Мп, f/2.2, 13 мм;

телеобъектив 10 Мп, f/2.4, 69 мм, OIS;

телеобъектив 10 Мп, f/4.9, 230 мм, OIS;

фронталка 40 Мп, f/2.2, 25 мм.

Цены на Galaxy S22 и Galaxy S22+ сопоставимы с прошлогодними на серию Galaxy S21, а вот Ultra чуть прибавил в стоимости. Все характеристики и цены вы найдете в таблице ниже.