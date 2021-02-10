Анонс смарт-часов Meizu Watch: мощные, функциональные и премиальные

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Meizu Watch предлагают AMOLED-дисплей, Snapdragon Wear 4100, быструю зарядку и поддержку устройств с HarmonyOS

Сегодня в Китае были представлены смарт-часы Meizu Watch, которые компания создавала с оглядкой на Apple Watch, и они стали первым носимым гаджетом компании, получившим прошивку Flyme for Watch. Продажи устройства стартуют 1 июня и оценили его в $236.

Корпус Meizu Watch выполнен из переработанного алюминия, задняя крышка керамическая и в качестве материала ремешка используется фторкаучук. Часы обладают 46-мм циферблатом, который прикрыт 2,5D-стеклом Gorilla Glass. Матрица AMOLED плотностью 326ppi, разрешение 448х368 точек и яркость 500 нит.

Аппаратная платформа Meizu Watch — Snapdragon Wear 4100 с 4 ядрами Cortex-A53 и графическим чипом Adreno 504. Оперативной памяти 1 Гб и постоянной 8 Гб. Питает часы аккумулятор емкостью 430 мАч и на одном заряде они проработают 33 часа. Зарядка магнитная и есть поддержка технологии быстрой зарядки, позволяющая зарядить батарейку на 33% всего за 15 минут, а на полную зарядку уйдет 45 минут. Реализовали режим экстренного энергосбережения, чтобы при заряде 10% хватило на 12 часов работы.

Среди особенностей Meizu Watch стоит выделить поддержку eSIM, модуль NFC, датчик измерения уровня кислорода в крови и пульсометр. Смарт-часы позволяют принимать звонки и уведомления, а также отправлять их без необходимости прибегать к помощи смартфона. Гаджет следит за физической активностью (11 спортивных режимов), позволяет удаленно управлять музыкой и камерой смартфона. Работать Meizu Watch могут со смартфонами на базе Android и HongmengOS (HarmonyOS).

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Источник: gizchina