Анонс TWS-наушников Sony WF-1000XM4: долго работают, предлагают шумодав и премиальный звук

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Sony представила наушники топового уровня

Sony впервые выпустила свои наушники WF-1000XM3 почти два года назад, и хотя они предлагали одну из лучших систем шумоподавления и отличное качество звука для своего времени. с тех пор многое изменилось. Столкнувшись с новыми конкурентами, такими как Apple AirPods Pro, Samsung Galaxy Buds Pro и Bose QuietComfort Earbuds, Sony приготовила достойного конкурента —наушники WF-1000XM4 за $279,99.

Это гарнитура топового уровня, предлагающая эргономичный дизайн, высококачественный звук благодаря 6-миллиметровым драйверам, продвинутую систему шумоподавления с чипом V1 и отличную автономность. Sony WF-1000XM4 обладает защитой от пота и влаги по стандарту IPX4.

По сравнению с предшественниками, новые наушники на 10% меньше предшественников и на 40% уменьшили габариты зарядного кейса. Сама гарнитура изготовлена из пластика, предлагает сенсорную поверхность для управления и три микрофона, два из которых отвечают за шумоподавление. Предложили инфракрасный датчик для автоматического прекращения воспроизведения при снятии наушников.

Одного заряда должно хватить на 8 часов воспроизведения музыки с активным шумодавом, а при его отключении автономность составит 12 часов. С учетом «дозаправки» при помощи зарядного кейса, продолжительность работы можно увеличить до 24 и 36 часов соответственно. Сам футляр получил порт USB Type-C и на полную его зарядку уходит 1,5 часа. Есть поддержка беспроводной зарядки, Bluetooth 5.2, LDAC, Hi-Res Audio, DSEE Extreme и DAC + ASP 24 бит.

Sony WF-1000XM4 совместимы с Google Fast Pair и с тремя основными голосовыми помощниками на рынке (Siri, Google Assistant и Alexa; последние два могут быть активированы с помощью ключевого слова «Alexa» и/или «Ok Google»).

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Источник: spidersweb