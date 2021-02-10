Анонс Vivo X80 и Vivo X80 Pro: мощные камерофоны с разными чипами

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После того как Vivo отказалась от серии NEX, ответственность за топовый сегмент легла на линейку Х. Ранее компания отметилась выходом экспериментального и складного Vivo X Fold, а также уберфлагмана Vivo X Note. Сегодня пришла очередь для флагманов Vivo X80 и Vivo X80 Pro, ставшие на ступеньку ниже в иерархии устройств семейства.

Vivo X80 и Vivo X80 Pro получили AMOLED-панели Е5 с частотой обновления 120 Гц, поддержкой цветовой гаммы 100% DCI-P3 и HDR. Но в случае с младшей моделью экран разрешением 2400х1080 точек и поддержкой 16,7 млн цветов, а в «прошке» разрешение довели до 3200х1440 пикселей, реализовали технологию динамической частоты кадров LTPO 3.0 и 1,07 млрд цветов.

Что касается аппаратной платформы, то Vivo X80 предлагает Dimensity 9000, а в случае с Vivo X80 Pro пользователи вправе выбрать версию с этим же чипом MediaTek или же предпочесть Snapdragon 8 Gen 1. Оба смартфона предлагают модификации с 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 или 256/512 Гб постоянной UFS 3.1, но у Vivo X80 есть еще младшая вариация с 128 Гб памяти.

Обе новинки предлагают фронталку на 32 Мп со светосилой f/2.45, быструю зарядку мощностью 80 Вт, стереодинамики, дисплейный сканер отпечатков пальцев (в Pro-версии ультразвуковой), поддержку Wi-Fi 6, GPS, NFC, ИК-порт и Bluetooth 5.2, а также линейный вибромотор. При этом емкость батареи Vivo X80 составила 4500 мАч, а у «прошки» аккумулятор емкостью 4700 мАч и есть беспроводная зарядка на 50 Вт.

А вот в чем новинки разительно отличаются, так это по части камер, звука, водонепроницаемости и отвода тепла. Так, систему жидкостного охлаждения площадью 4285 мм, аудиочип и класс защиты IP68 достались только Vivo X80 Pro. Эта же модель получила четверную тыльную камеру, где главный датчик Samsung GNV на 50-мегапикселей с диафрагмой f/1.57 и оптическим стабом, есть ультраширик на 48 Мп (f/2.2) и 12 Мп портретник (f/1.57). Завершает ансамбль сенсоров зум-перископ на 8 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума и 60-кратного цифрового.

Vivo X80 довольствуется тремя датчиками изображения в тыльной камере, где основной на 50 Мп Sony IMX866, ширик на 12 Мп и портретник с аналогичным разрешением с поддержкой 2-кратного оптического зума и 20-кратного цифрового. Все смартфоны оснащены оптическими линзами Zeiss и покрытием Zeiss T*, чипами изображения собственной разработки V1+ и поддерживают режим ночного видения для создания качественных снимков при слабом освещении.

Старт продаж намечен на 29 апреля и порядок цен таков:

Vivo X80:

8/128 Гб — $564

8/256 Гб — $610

12/256 Гб — $670

12/512 Гб — $747

Vivo X80 Pro с Snapdragon 8 Gen 1:

8/256 Гб — $838

12/256 Гб — $914

12/512 Гб — $1021

Vivo X80 Pro с Dimensity 9000:

12/256 Гб — $914

12/512 Гб — $1021

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Источник: mydrivers