Анонс Vivo X90s: симпатичный чемпион на 10 дней

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Небольшое обновление и снижение цены

Компания vivo объявила о пополнении флагманской серии X смартфонов новой моделью vivo X90s. Новинка похожа дизайном и спецификациями на предшественника vivo X90, вышедшего в ноябре прошлого года, хотя построена на более мощном восьмиядерном флагманском чипе MediaTek Dimensity 9200+ с частотой до 3,35 ГГц и графическим ускорителем Immortalis-G715.

Смартфон оснащается 6,78-дюймовым экраном 1.5K AMOLED с разрешением 2800 х 1260 пикселей, передней камерой на 32 Мп, основной камерой 50 Мп с OIS, шириком на 12 Мп и портретным модулем на 1 Есть защита от воды и пыли (IP64), ИК-порт, стереодинамики, поддержка NFC и Wi-Fi 7.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4810 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Для разблокировки устройства используется сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Аппарат работает под управлением программной оболочки OriginOS 3, установленной поверх Android 13.

Смартфон vivo X90s уже доступен для заказа в Китае, начало продаж – 30 июня. Стоимость версии vivo X90s 8/256 Гбайт – $553, модель vivo X90s 12/256 Гбайт предлагается по цене $594, версия vivo X90s 12/512 Гбайт обойдется $650.

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Источник: weibo