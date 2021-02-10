Анонс Xiaomi 11T и 11T Pro: почти как флагманы

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В этом году титульная линейка флагманов Xiaomi изрядно раздута. И сегодня она пополнилась еще тремя моделями, где самыми интересными стали XiaoMi 11T и 11T Pro. Это попытка снизить цену, не растеряв ключевые особенности и не урезав чрезмерно функционал флагманов. Удачная ли попытка?

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Новинки по сути должны были стать логическим продолжением Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. Но субъективно они больше похожи на Redmi K40 и Redmi K40 Pro с рядом поправок по части характеристик и лишившись бренда Mi.

Xiaomi 11T и 11T Pro — современные и даже по-своему стильные смартфоны с неизбежным полированным стеклом спереди и сзади. С «лица» новинки сложно отличить от сонма прочих гаджетов на рынке, но это проблема для многих производителей, которые следуют тренду на экран с тонкими рамками и врезанной в круглое отверстие фронталкой.

Определенной индивидуальности Xiaomi 11T и 11T Pro придает основная камера. Она без особых изысков, прямоугольной формы и расположена вверху слева. Датчики выстроили в ряд по вертикали, словно солдаты на плацу, но сенсоры по краям выделили окантовкой. Тыльная камера вышла этакой вариацией на тему дизайна блока Redmi K40.

В качестве основных продающих факторов, которые должны подтолкнуть к покупке Xiaomi 11T и 11T Pro производитель выделяет:

6,7-дюймовая OLED-панель 120 Гц с поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1000 нит, матрица адаптивная и способная подстроиться под воспроизводимый контент, поддержка Dolby Vision и наивысшая оценка А+ от DisplayMate в случае с Xiaomi 11T Pro;

стекло Gorilla Glass Vicrus;

108 Мп камера с оптическим стабом и семиэлементной оптикой, которой ассистирует ультраширик на 8 Мп и датчик для макросъемки на 5 Мп;

съемка 8К;

Snapdragon 888 у Xiaomi 11T Pro и Dimensity 1200 в основе Xiaomi 11T. Чипсет от MediaTek предлагает производительность на уровне Snapdragon 870 и на его стороне еще и отсутствие проблем с перегревом, которой так «славится» флагманская SoC от Qualcomm;

Xiaomi Mi 11 Ultra; аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт в Xiaomi 11T, а в «прошке» ее мощность довели до 120 Вт (17 минут до 100%), поставив ее по этому параметру на одну ступеньку с Xiaomi Mi Mix 4

5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2;

стереозвук, а у Xiaomi 11T Pro его настройкой еще и занимались Harman Kardon;

линейный вибромотор в обоих смартфонах.

Поскольку Xiaomi 11T и 11T Pro — это так называемые доступные флагманы, поэтому без упрощений тут никак не могли обойтись. Каких флагманских особенностей лишили новинки:

нет влагозащиты;

отсутствует беспроводная зарядка;

упростили ультраширик (у Xiaomi Mi 10T Pro был датчик на 13 Мп с углом обзора 123 градуса);

сканер размещен в кнопке питания, а не в дисплее;

нет телеобъектива или зум-перископа в основной камере .

В числе прочих особенностей Xiaomi 11T Pro отмечает применение графена в литий-ионной двухэлементной батарее, сертификат TÜV Rheinland Safe Fast-Charge, 34 различных степеней безопасности, мониторинга состояния и температуры батарейки, технологию Mi-FC для сокращения времени зарядки в конце, а также поддержку Audio Zoom.

Собственно, серьезных недостатков у смартфонов особо-то и нет. В целом у Xiaomi получилось убрать фишки, которые не особо важны, но этого оказалось достаточно, чтобы предложить прайс почти на уровне предшественников. Хотя наверняка будет немало тех, кто посчитает ценники завышенными. Если не слишком необходимо тешить самолюбие одним из лучших экранов на рынке и шильдиком известной аудиокомпании, а также не очень важна 120-ваттная зарядка и готовы к разумной производительности без проблем с перегревом, тогда стоит взять Xiaomi 11T за сумму от 499 евро.

Оценили Xiaomi 11T в 499 и 549 евро за версии 8/128 Гб и 8/256 Г соответственно. За Xiaomi 11T Pro просят 649 евро с 8/128 Гб памяти, а покупка модификации с 8/256 Гб обойдется на 50 евро или $59 дороже. В топовой модификации с 12/256 Гб смартфон оценен в 749 евро.

Технические характеристики Xiaomi 11T Технические характеристики Xiaomi 11T Pro Процессор Snapdragon 888, 8 ядер (Kryo 680 до 2,84 ГГц) 5 нм, 64 бит Dimensity 1200 (1хCortex-A78 с частотой 3,0 ГГц + 3 ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц + 4 ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц), 6 нм Графический чип Adreno 660 Mali-G77 MC9 Операционная система Android 11, оболочка MIUI 12.5 Память 8/12 Гб 128/256 Гб Дисплей 6,67ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 120 Гц, 800 нит (станд). 1000нит (пиковая),﻿ контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 480 Гц,402ppi, HDR10+, TrueColor, True Display, Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0 6,67ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 120 Гц, 800 нит (станд). 1000нит (пиковая), контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 480 Гц,402ppi, HDR10+, TrueColor, True Display, Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0, Dolby Vision Аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт (адаптер на 120 Вт в коробке) 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт (адаптер на 67 Вт в коробке) Основная камера Тройная камера: - основная камера 108 Мп (f/1.75, OIS, 7Р, 0,7 мкм, биннинг 9-в-1); - ультраширик 8 Мп (угол обзора 120 градусов, f/2.2); - макродатчик 5 Мп (f/2.4) Фронтальная камера 16 Мп 20 Мп SIM-карта 2 Nano-SIM + microSD Сеть и передача данных GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт Биометрия сканер отпечатка пальца (встроен в кнопку питания) Прочее два динамика, настройка звука от Harman Kardon, Dolby Atmos два динамика, Dolby Atmos Защита не заявлена Размеры 164,1х76,9х8,8 мм, вес 204 грамма 164,1х76,9х8,8 мм, вес 203 грамма Цвета серый, белый и голубой Цена 8/128 Гб — 499 евро, $590 8/256 Гб — 549 евро, $648 8/128 Гб — 649 евро, $768 8/256 Гб — 699 евро, $827 12/256 Гб — 749 евро, $885

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Источник: mi.com