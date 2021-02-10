Анонс Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro: все лучшее от Xiaomi

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Xiaomi в очередной раз не стала переносить презентацию флагманов нового сезона на следующий год и выложила все карты на стол под занавес Нового года. Встречайте, серия Xiaomi 12. В принципе логично, компании очень важно задавать технологический тон рынку Android-смартфонов, предлагая первой новый флагманский чип.

Правда, в этот раз ее сумела обойти Motorola, но объективно Edge X30 не может сравниться с номерными флагманами от Xiaomi. Сегодня компания представила Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, которые не будем спешить называть главными флагманами компании на фоне предстоящего выхода уберфлагмана Xiaomi 12 Ultra. В целом обе модели очень схожи и вышли почти максимально упакованными, но «прошку» все же стоит рассматривать как премиальный аппарат «для тех кому побольше» с «подтяжкой» по части камер и безумно быстрой зарядки.

В целом внешний вид Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro — сильная сторона смартфонов. Они поставляются в двух версиях — со стеклянной и кожаной тыльной крышкой. Визуально новинки смотрятся свежо и тут помогают приятные расцветки. Лицевая сторона вполне стандартная и не запоминается ничем: изогнутые грани, фронталка в миниатюрном вырезе по центру экрана. Дизайн блока основной камеры, скажем мягко, не нагло украден, а вдохновлен экстерьером такового у OnePlus 9. В любом случае выглядит приятно, симпатично и гармонично.

Компания очень гордится экраном Xiaomi 12 и насчитала сразу 15 рекордных показателей. Без шуток это один из лучших дисплеев на рынке, получивший оценку А+ от DisplayMate. Его диагональ составила 6,28 дюйма и в отличие от предшественника здесь не стали задирать разрешение до 2К, предложив FullHD+. Все же AMOLED-дисплей с высоким разрешением — штука тонкая и затратная, поэтому тут важна мера. Частота обновления составила 120 Гц, есть поддержка HDR10+, пиковая яркость составила 1100 нит и обработка касаний составила 480 Гц.

Из прочих параметров дисплея Xiaomi 12 отметим 12 бит, цветовой охват 100% DCI-P3, встроенный в него сканер отпечатков пальцев и загнутые кромки. А, чтобы защитить всю эту красоту, поверх установили закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

В Xiaomi 12 Pro установили 10-битный дисплей разрешением QuadHD+ (3200х1440 точек) при диагонали 6,7 дюйма. Матрица тоже AMOLED, пиковая яркость увеличена до 1500 нит и частота обновления, само собой, повышенная и адаптивная. Изготовлен дисплей по технологии LTPO 2.0. Все прочие характеристики экрана «прошки» идентичным тем, что предлагает базовая версия.

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro построены на базе Snapdragon 8 Gen 1. Стоит ли еще что-то говорить о том, что этот «камень» создан по 4-нанометровому техпроцессу и это одна из мощных систем на чипе среди Android-устройств? Так обстоит в теории. На практике может повториться история с Snapdragon 888, когда под нагрузкой чип работает в режиме перегрева с падением мощности. Но Xiaomi это хорошо осознает, поэтому установила внутри систему охлаждения, чью эффективность расхваливала на презентации. Она трехслойная и способна отвести тепло на площади 2600 мм² (2900 мм² в Xiaomi 12 Pro).

Оперативной памяти предложили 8/12 Гб и накопитель на 128/256 Гб. Емкость аккумулятора Xiaomi 12 составила 4500 мАч, и кто-то скажет, что это немного на фоне расплодившихся «пятитысячников». Закрыть вопрос с недостатком миллиампер при повышенной нагрузке призвана быстрая проводная зарядка на 67 Вт. До 100% батарейка заряжается за 39 минут и зарядный блок вернули в комплект поставки.

Xiaomi 12 Pro получил аккумулятор на 4600 мАч и здесь и также пошли по пути ультрабыстрой зарядки. Непродолжительное подключение к розетке в течение дня за 18 минут даст прирост энергии от 0 до 100% и все благодаря мощности в 120 Вт. Поддерживают оба смартфона и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а также есть обратная беспроводная зарядка для аксессуаров. Фишкой Pro-версии стал чип быстрой зарядки Surge P1, созданный силами Xiaomi

Обзавелись Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro портом USB Type-C, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также стереофоническими динамиками, за настройку которых отвечают специалисты Harman/Kardon. Только у базовой версии два динамика, а «прошка» получила целых четыре. Из нового в смартфонах также стоит отметить предустановленную операционную систему Android 12 с оболочкой MIUI 13.

Для основной камеры флагманов компания использовали по три модуля, но состав датчиков разнится. У Xiaomi 12 набор такой:

основной сенсор делает снимки разрешением 50 Мп. Это датчик Sony IMX766 размером 1/1,56 дюйма. Такой мы видели в Oppo Reno7, Vivo X70 Pro, Honor Magic 3 Pro, OnePlus 9RT , Oppo Find X3 Pro, OnePlus Nord 2 realme GT Master Edition и прочих устройствах. Диафрагма составила f/1.79 и сенсор получил оптический стаб.

ультраширик на 13 Мп;

телемакро на 32 Мп;

фронталка разрешением 32 Мп.

Компания обещает крутые фоточки днем и ночью, камера будет выдавать снимки с широким динамическим диапазоном и хорошей детализацией. Хочется верить, что это так. Предложили систему отслеживания CyberiFocuis, способную распознавать объекты и двойной щелчок позволит сфокусироваться на любом из них.









Еще больше шансов на хорошие фото- и видеовозможности у Xiaomi 12 Pro. Здесь камеры предложили на все деньги, установив в качестве ключевого датчик на 50 Мп Sony IMX707 и это мировой дебют для него. Вторая камера — широкоугольная и разрешением 50 Мп. Увы, и тут зум-перископа нет и в качестве третьего выступает 50 Мп портретный объектив.





Xiaomi бренд раскрученный и считает, что уже вправе обрастать ценовым жирком. Он начал тянуть цены вверх и в очередной раз его флагманы стали дороже. Не сказать, что кардинально, но повышение есть. За Xiaomi 12 запросили от $581 и в своей топовой модификации смартфон стоит $691. Xiaomi 12 Pro выйдет в аналогичных модификациях, но ценники тут уже стартуют с отметки $738.