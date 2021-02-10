Анонс Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro: новый эталон среднебюджетных планшетов

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Прекрасное обновление и без того великолепных планшетов

На большой апрельской презентации компания Xiaomi показала обновленную серию планшетов Xiaomi Pad. Слухи относительно этих устройств было очень много, и подтвердились далеко не все, и рассмотрим их подробнее.

Xiaomi Pad 6 и 6 Pro поставляются с 11-дюймовыми ЖК-дисплеями с разрешением 2880 x 1800 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 144 Гц цветовую гамму P3, глубину цвета 10 бит, HDR10 и Dolby Vision.

Что касается конструкции, планшет имеет цельнометаллический корпус со скрытой конструкцией антенн. Планшет весит 490 г и имеет толщину 6,51 мм. Обе версии доступны в черном, золотом и синем цветах. И если снаружи планшеты полностью идентичны, то внутри разница достаточно значительна.

Xiaomi Pad 6 Pro получил флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+Gen 1, 50 Мп основную камеру и очень неплохую 20 Мп камеру для селфи и видеозвонков, которая умеет следить за человеком в кадре. Под капотом Pad 6 Pro содержится аккумулятор емкостью 8600 мАч с помощью быстрой зарядки мощностью 67 Вт, которая может зарядить устройство от 0 до 100% за 62 минуты.

Младший Xiaomi Pad 6 оснащен старым добрым процессором Snapdragon 870. На задней панели имеется одиночная камера на 13 МП и сенсор на 8 МП спереди для селфи. Pad 6 оснащен аккумулятором на 8840 мАч и поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Полная зарядка занимает около 99 минут.

Улучшили не только планшеты, но и аксессуары к ним. Стилус второго поколения стал более чувствительным и имеет втрое более долговечный наконечник. А клавиатура получила авторегулировку яркости, увеличенный тачпад и NFC для синхронизации со смартфоном.

Оба планшета оснащены оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1. Разблокировка по отпечатку пальца встроена в кнопку питания, четыре динамика, поддержку Dolby Atmos и высокоскоростной интерфейс USB 3.2.

Все это работает под управлением фирменной оболочки MIUI Pad 14 на базе Android 13. Программная оптимизация, энергоэффективный процессор и высокая емкость аккумулятора дают нам очень хорошую автономность.

Цены на планшеты зависят от вариантов памяти:

Xiaomi Pad 6 6/128GB –$290

Xiaomi Pad 6 8/256GB – $334

Xiaomi Pad 6 Pro 8/128GB – $363

Xiaomi Pad 6 Pro 12/256GB – $450

Xiaomi Pad 6 Pro 12/512GB – $494

Китайские цены довольно привлекательны, и новая линейка станет настоящим хитом продаж среди планшетов. Официальные продажи начнутся 21 апреля.

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Источник: weibo