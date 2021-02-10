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Анонс Xiaomi Smart TV X Pro - 4K телевизор на Google TV за 400$

13.04.2023 627 0

Новая линейка топовых телевизоров за свои деньги

На сегодняшней презентации Xiaomi Smarter Living 2023 компания показала много интересных устройств, но самое большое внимание привлекла именно новая линейка бюджетных телевизоров. Скорее всего, именно эти модели придут на наш рынок и заменят линейку Mi TV P1.

 

Анонс Xiaomi Smart TV X Pro - 4K телевизор на Google TV за 400$ – фото 1

 

Серия Xiaomi Smart TV X Pro состоит из трех моделей с диагоналями 43, 50 и 55 дюймов. Все телевизоры получили LED-панели с разрешением 4K, поддержкой HDR10+, Dolby Vision IQ и фирменного цветового профиля Vivid Picture Engine 2. В корпусе используется значительно больше металла и рамки вокруг дисплея стали немного тоньше.

 

Анонс Xiaomi Smart TV X Pro - 4K телевизор на Google TV за 400$ – фото 2

 

По сравнению с нынешней 20-ваттной акустикой звук новинок станет значительно лучше, 40 Вт для 55 дюймовой модели и 30 Вт для двух меньших. Из интересных новшеств датчик освещения и микрофон встроен непосредственно в телевизор. Обновили и железо, теперь там 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти и новый процессор, который позволил установить свежую версию ОС Google TV.

 

Xiaomi Smart TV X Pro поступит в продажу в Индии 19 апреля по следующим ценам:

43 дюйма - 405$

50 дюймов - 515$

55 дюймов - 590$

 

Анонс Xiaomi Smart TV X Pro - 4K телевизор на Google TV за 400$ – фото 3

 

Официальной информации о выходе на глобальный рынок пока нет, но вряд ли линейка разработана сугубо под Индию, скорее всего с минимальными изменениями или просто другим названием она будет доступна и в нашей стране в ближайшее время.

 

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Источник: mi.com

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 13.04.2023

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Анонс Xiaomi Smart TV X Pro - 4K телевизор на Google TV за 400$