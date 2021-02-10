Анонс защищенного флагмана Blackview XPLORE 1 – поддержка 5G, функции AI и аккумулятор 20 000 мАч

148

Мы готовы обрадовать поклонников бренда Blackview новым смартфоном с инновационными возможностями. Это свежая ударопрочная модель, позиционирующаяся как флагманская. К главным преимуществам можно отнести двойной экран, батарею на 20 000 мАч и работу в сети 5G. Сейчас будем знакомиться с новинкой поближе.

Основные параметры и цена Blackview XPLORE 1

Blackview XPLORE 1 получил основной экран диагональю 6,78 дюйма с высоким разрешением 2,4K, частотой обновления 120 Гц и яркостью 700 нит. Заявлено соответствие сертификации TÜV SÜD Low Blue Light для защиты глаз от вредного синего излучения.

В XPLORE 1 имеется дополнительный 2,01-дюймовый экран на корпусе, отображающий сообщения и другую важную информацию, а также помогающий в создании селфи.

Смартфон не боится воды и пыли благодаря стандартам IP68/IP69K и соответствует MIL-STD-810H. Не страшны падения с высоты до 6 метров, давление до 500 метров и погружение на глубину до 2 метров в течение получаса. Blackview XPLORE 1 нормально работает при экстремальной температуре от –20°C до 60°C.

К дополнительным защитным фишкам следует отнести водонепроницаемый USB-разъем, стекло на экране Corning Gorilla Glass 5, усиленную резиновую конструкцию и раму, выполненную из аэрокосмического алюминия.

Благодаря этому, XPLORE 1 идеально подходит для активного отдыха, экстремального спорта или работы в нестандартных условиях. А в ночное время пригодится двойной LED-фонарик с мощностью 170 люмен.

Под корпусом Blackview XPLORE 1 расположен 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7050. В синтетическом тесте AnTuTu телефон набирает около 601430 баллов. Сначала получаем 16 ГБ оперативной памяти с возможностью добавления еще 32 ГБ виртуальной. Постоянное хранилище на 512 ГБ расширяется до 2 ТБ с помощью microSD.

XPLORE 1 работает под управлением Android 15 и фирменного интерфейса DokeOS 4.2. Встроены три популярные модели ШИ – DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini и Gemini 2.0 Flash. Из полезных опций – голосовое включение, интеллектуальное управление системой и использование фирменных инструментов Hi Doki, ImageX, VidGen, Soundle.

Телефон будет обновляться в течение трех лет. Еще в системе предусмотрены полезные функции под названием Focus Mode, Privacy Space и Notebook 2.0. Они повышают личную эффективность, оказывают положительное влияние на безопасность и конфиденциальность.

Blackview XPLORE 1 получил основную камеру на 64 Мп с сенсором 1/2 дюйма и диафрагмой f/1.79. Дополнительно присутствует 20-мегапиксельный датчик ночного видения и передняя камера на 50 Мп. Запись видео ведется в высоком разрешении 4K.

С навигационных служб мобильное устройство поддерживает двухчастотный GPS L1+L5, BeiDou, ГЛОНАСС и Galileo. Для бесконтактной оплаты заявлен NFC-модуль. Wi-Fi 6 держит стабильный сигнал.

Емкость аккумулятора Blackview XPLORE 1 – целых 20 000 мАч. Возможно до 23 часов работы при непрерывном использовании, а также 42 дня в режиме ожидания. Стандартная проводная зарядка на 55 Вт. Еще предусмотрена реверсивная технология и опциональная зарядка через док-станцию на 45 Вт.

Предзаказ на XPLORE 1 будет открыт с 31 августа по 5 сентября. Цены очень выгодные:

12/256 ГБ – $259.99;

16/512 ГБ – $289,99.

При этом стандартная стоимость без акций составляет $539,98. Приобрести XPLORE 1 можно по ссылке . Успейте сделать заказ, пока действует это выгодное предложение. Удачи!