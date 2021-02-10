Анонс ZTE Axon 30: смартфон с невидимой подэкранной камерой по приятной цене

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В Китае дебютировал второй смартфон с камерой под дисплеем

В прошлом году информационный шум сумела наделать ZTE, представив первый коммерческий смартфон с подэкранной камерой. Флер инновации быстро улетучился после того как стало понятно, что решение сырое и качество фоточек на фронталку неудовлетворительное. Сегодня компания попыталась реабилитироваться, представив ZTE Axon 30, главной фишкой которого стала камера под дисплеем.

Смартфон получил дисплей диагональю 6,92 дюйма разрешением 2460х1080 точек. Матрица AMOLED, частота обновления составила 120 Гц и частота отклика сенсора 360 Гц. Разрешение фронтальной камеры 16 Мп, и компания уверяет, что область с расположением селфи-камеры невидима, а качество снимков на порядок выше, чем предлагал предшественник.

Основная камера ZTE Axon 30 обладает четырьмя датчиками изображения, где роль главного выполняет сенсор на 64 Мп, есть ширик на 8 Мп, 2 Мп датчик глубины и 5 Мп модуль для макросъемки. Аппаратная основа — Snapdragon 870. Предложили 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1.

ZTE Axon 30 обладает модулем NFC, портом USB Type-C, аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой 55-ваттной быстрой зарядки. Руководит работой смартфона фирменная оболочка MyOS 11 на базе Android 11.

Удивительно то, что при всех заявленных характеристиках запросили за ZTE Axon 30 приятный ценник. Так версия с 6/128 Гб памяти оценена в $338, модификации с 8/128 Гб и 8/256 Гб стоят $384 и $430 соответственно. Топовая версия с 12/256 Гб оценена в $476. Продажи ZTE Axon 30 стартуют 3 августа.

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Источник: gizchina