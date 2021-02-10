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Анонс ZTE Axon 30: смартфон с невидимой подэкранной камерой по приятной цене

27.07.2021 145 0

В Китае дебютировал второй смартфон с камерой под дисплеем

В прошлом году информационный шум сумела наделать ZTE, представив первый коммерческий смартфон с подэкранной камерой. Флер инновации быстро улетучился после того как стало понятно, что решение сырое и качество фоточек на фронталку неудовлетворительное. Сегодня компания попыталась реабилитироваться, представив ZTE Axon 30, главной фишкой которого стала камера под дисплеем.

 

Анонс ZTE Axon 30: смартфон с невидимой подэкранной камерой по приятной цене – фото 1

 

Смартфон получил дисплей диагональю 6,92 дюйма разрешением 2460х1080 точек. Матрица AMOLED, частота обновления составила 120 Гц и частота отклика сенсора 360 Гц. Разрешение фронтальной камеры 16 Мп, и компания уверяет, что область с расположением селфи-камеры невидима, а качество снимков на порядок выше, чем предлагал предшественник.

 

Основная камера ZTE Axon 30 обладает четырьмя датчиками изображения, где роль главного выполняет сенсор на 64 Мп, есть ширик на 8 Мп, 2 Мп датчик глубины и 5 Мп модуль для макросъемки. Аппаратная основа — Snapdragon 870. Предложили 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1.

 

Анонс ZTE Axon 30: смартфон с невидимой подэкранной камерой по приятной цене – фото 2

 

ZTE Axon 30 обладает модулем NFC, портом USB Type-C, аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой 55-ваттной быстрой зарядки. Руководит работой смартфона фирменная оболочка MyOS 11 на базе Android 11.

 

Анонс ZTE Axon 30: смартфон с невидимой подэкранной камерой по приятной цене – фото 3

 

Удивительно то, что при всех заявленных характеристиках запросили за ZTE Axon 30 приятный ценник. Так версия с 6/128 Гб памяти оценена в $338, модификации с 8/128 Гб и 8/256 Гб стоят $384 и $430 соответственно. Топовая версия с 12/256 Гб оценена в $476. Продажи ZTE Axon 30 стартуют 3 августа.

 

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Источник: gizchina

ZTE Axon 30
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.07.2021

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Анонс ZTE Axon 30: смартфон с невидимой подэкранной камерой по приятной цене