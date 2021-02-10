Анонс ZTE Axon 40 Pro: «прошка» в непривычном исполнении

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Плавный экран, 108 Мп камера, умеренная, но достаточная производительность

Сегодняшний день стал днем анонса топовой серии ZTE Axon 40. В числе дебютантов оказалась модель ZTE Axon 40 Pro, которая в отличие от Ultra-версии не обладает подэкранной фронталкой и предложила начинку попроще, которая вовсе не соответствует статусу Pro-версии.

ZTE Axon 40 Pro оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Частота отклика тача составила 360 Гц, разрешение 2400х1080 пикселей и 100% цветовой охват DCI-P3. Габариты корпуса составили 162,9х72,9х8,46 мм и внутри скрывается батарея емкостью 5000 мАч.

В качестве аппаратной платформы «прошка» получила Snapdragon 870 в связке с 8/12 Гб оперативной памяти. Обладает ZTE Axon 40 Pro флеш-накопителем на 256/512 Гб, технологией быстрой зарядки на 66 Вт, фронталкой на 16-мегапикселей, линейным вибромотором, стереодинамиками, дисплейным дактилоскопическим датчиком и операционной системой Android 12 с надстройкой MyOS 12.

Основная камера четверная с датчиками 108 Мп (f/1.89) + 8 Мп (ультраширик, f/2.2) + 2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины). Продажи ZTE Axon 40 Pro начнутся 13 мая и выбирать придется между тремя модификациями с 8/256 Гб, 12/256 Гб и 12/512 Гб памяти по цене $446, $490 и $565 соответственно.

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Источник: toutiao