Анонсирован LG K42: бюджетка со своей самобытной «спинкой»

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Представлена бюджетная защищенка LG K42 с оригинальным дизайном

Мобильное подразделение LG в последнее время выбрало интересный путь развития, сделав ставку на оригинальную внешность и необычный форм-фактор. Это осознанное движение в сторону того, чтобы создавать самобытные и непохожие на другие устройства модели. Насколько эта стратегия окажется выигрышной, покажет время.

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Очередным экспериментом в плане дизайна можно считать новинку LG K42. Чего-то революционного или поражающего воображение тут не придумали. Лицевая панель как у большинства современных устройств оформлена в виде тонкорамочного дисплея с круглым отверстием под селфи-модуль.

На тыльной стороне также типичный для наших дней прямоугольный блок основной камеры, но на нем постарались акцентировать внимание, сделав так, что тыльная крышка словно обтекает его с двух сторон. Похоже, что необходимый эффект достигнут за счет наклеивания матовой пленки, именуемой Unique Wave Pattern.

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Увы, но некая оригинальность в дизайне LG K42 никак не прослеживается в начинке. Базируется смартфон на чипе Helio P22, обладает 6,6-дюймовым дисплеем разрешением HD+, 3/64 Гб памяти и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Имеется фронталка на 8 Мп и четверная тыльная камера 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Предложили выделенную кнопку Gogle Assistant и боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку DTS:X 3D и ОС Android 10 с оболочкой LG UX, а также заявлена защита по военному стандарту MIL-STD-810G. Ценник на LG K42 на данный момент не объявлен.

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Источник: lg﻿

