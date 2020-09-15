LG намекнула на появление смартфона с увеличивающимся экраном

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На сегодняшней презентации новинки LG Wing корейская компания затизерила появление нового необычного смартфона.

Вчера LG выпустила свой уникальный смартфон LG Wing с дополнительным поворотным дисплеем. Но кроме самого смартфона, внимательные зрители заметили намек на выпуск, возможно, еще более странного устройства. Похоже, что LG работает над смартфоном с выдвижным дисплеем.

Медиа-издание CNET поделилось данной находкой. На последних 13 секундах презентации LG Wing копания решила вставить намек на другое устройство. Краткий видеоролик показывает смартфон с «подбородком», который можно вытянуть, чтобы «увидеть» больше дисплея. В видео аппарат наклонен вверх, из-за чего очень наглядно видно, что перед нами дисплей без каких-либо пробелов.

Венец вчерашней презентации LG

На данный момент LG никак не прокомментировал эту информацию, но уже сейчас становится ясно, что собирается творить компания в своей линейке экспериментальных устройств.

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Кстати, идея такого смартфона не нова – ранее в этом году другая компания, TCL, также продемонстрировала концепцию этого форм-фактора. По заверениям TCL, устройства с увеличивающимся дисплеем должны быть гораздо более долговечны, нежели «ракладушки» по типу Galaxy Fold.

Стоит также отметить, что у LG есть опыт работы с тянущимися дисплеями. Еще в 2019 году компания показала телевизор премиум-класса, OLED-дисплей которого может «закручиваться» внутрь корпуса. К тому же, новые слухи про смартфоны с тянущимися дисплеями активно ходят от производителя к производителю.

Ждем новой информации.

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Источник: CNET



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